Forum d’El Moudjahid : hommage aux chahids et chahidate de la révolution : « Le peuple devient majestueux s’il adopte une cause juste »

A l’occasion du mois de Novembre qui porte des significations sacrées pour les patriotes dans le but de libérer la patrie des griffes du colonialisme français, Nadjib Benmebarek et le chercheur en histoire Sadek Bakhouche ont retenu certaines «caractéristiques » et « qualités » de nos moudjahidine et des martyrs qui ont défendu bec et ongles le pays en mettant fin au colonialisme.

Lors de son intervention au forum d’El Moudjahid, M. Bakhouche a insisté sur le rôle des universitaires et des chercheurs en histoire, appelés à inculquer à la postérité les « causes » et les « objectifs » de la guerre de Libération nationale et les « principes vertueux » des combattants algériens. Pour lui, ces derniers ont relevé le défi en tenant tête à l’armée coloniale, malgré la différence des moyens logistiques, notamment les armes. « Même les femmes ont accompli leur devoir en se tenant aux côtés des hommes et ce, depuis les premières heures de la Révolution », a-t-il rappelé.

Le chercheur a assuré que le colonialisme a commis des crimes « abjects » et « inimaginables » et précisé qu’on peut vérifier tout cela dans les archives ainsi qu’à travers les objets exposés au niveau des musées nationaux.

« C’est pour cela qu’il faut évoquer inlassablement notre glorieuse révolution de 1954 qui est une suite logique des mouvements et des résistances menés par le peuple algérien contre l’occupant français depuis 1830 », a ajouté Sadek Bakhouche, qui a profité de cette occasion pour déplorer le fait que les acteurs qui ont vécu la période de la colonisation n’écrivent pas assez concernant la mémoire nationale, se limitant aux seuls témoignages, ce qui est, à ses yeux, insuffisant. « C’est un grand problème auquel il faut tenter de remédier », a-t-il lâché avec amertume. Le chercheur en histoire a estimé en revanche que la France coloniale « ne ferme pas ses yeux sur son ancienne colonie » et indiqué que « le colonialisme n’est pas un président ou un ministre, mais toute une mentalité fabriquée par les services de renseignements ».

« La France prétend défendre les droits de l’homme à l’échelle internationale, mais feint d’oublier que son passé est jalonné de crimes contre l’humanité », a-t-il fait remarquer. Affirmant que le peuple algérien a une histoire « riche », « contrairement à d’autres peuples » qui tentent à tout prix de « créer » une histoire, Bakhouche a souligné qu’il est « nécessaire » de retenir les leçons de notre histoire afin « d’en extraire », entre autres, les qualités de nos martyrs et nos moudjahidine. Pour exemple, le chercheur en histoire citera le modèle de Benabdelmalek Ramdane, membre du Groupe des 22 historique, qui ont planifié le déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, rappelant qu’il est tombé au champ d'honneur le 4 novembre de la même année.

Né en mars 1928 à Constantine, Benabdelmalek Ramdane a fréquenté l’école primaire française dès 1934, avant de rejoindre l’association «Es-Salam» où il apprit la langue arabe. Dans ce cadre, Bakhouche a mis la main sur un point sensible en disant que « les défenseurs de la cause nationale n’avaient pas le complexe du régionalisme », bien au contraire, « ils sont la vraie incarnation de l’Algérie, d’autant plus qu’ils ont toujours appelé à la cohésion du peuple algérien », ajoutera-t-il.



« Le mois de Novembre est sacré pour les Algériens»



Après avoir souligné que la cause de la libération nationale ne consiste pas en une organisation ou un parti politique et que les Scouts musulmans algériens (SMA) étaient une

« école » de moudjahidine patriotes, le chercheur en histoire a rappelé que Badji Mokhtar et Mustapha Benboulaid, notamment, ont vendu leur propriété pour acheter des armes, afin de « servir » la révolution du peuple contre l’armée coloniale.

Pour sa part, Nadjib Benmebarek a souligné que le mois de Novembre pour les Algériens est « sacré », car il témoigne, selon lui, du déclenchement de l’une des plus grandes révolutions de l’histoire, d’autant plus que la liste des martyrs qui sont tombés au champ d’honneur à l’aube du déclenchement de la Révolution est très « longue », y compris des familles entières. Il citera à ce propos Boucetta, Mansoura et son époux Djemaâ, Djaghrouri Fatma et la martyre Berhayel Fatma et le martyr Belkacem Grine.

Hichem Hamza