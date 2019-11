Un régime fiscal propre au secteur des hydrocarbures : Encourager les investissements étrangers

«L'introduction de dispositions fiscales dans le projet de loi sur les hydrocarbures donnera un signal fort aux investisseurs étrangers sur la stabilité des textes législatifs du pays, et permettra d'améliorer le climat des affaires en Algérie», a assuré le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab. Ces propos ont également été soutenus par le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

Les deux membres du Gouvernement qui s’exprimaient devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont également insisté sur le fait que la séparation du régime fiscal du secteur des hydrocarbures des lois de finances, tel que le propose l'amendement de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances, non seulement incitera les investisseurs étrangers à venir en Algérie mais aussi n'aura aucune incidence sur le niveau de la fiscalité pétrolière». En réponse aux députés ayant fait part de certaines «appréhensions» quant aux retombées de l'amendement proposé, le ministre de l’Energie a présenté à l’assistance nombre d’arguments appuyant ses propos, de même qu’il a invité les représentants du peuple à «réfléchir objectivement à cet amendement».

Poursuivant ses propos, M. Arkab a ensuite rappelé le «mauvais classement» du pays dans les différents rapports Doing Business de la Banque mondiale. Il convient de rappeler ici que le dernier rapport Doing business sur le climat des affaires dans les pays classe l’Algérie à la 157e sur un total de 190 pays. Le ministre —et tout en mettant en relief tout l’intérêt de l’amendement proposé— a déclaré : «Vous n'êtes pas sans savoir que les investissements dans le domaine de l'exploration et de la prospection pétrolières sont très coûteux et nécessitent des moyens financiers et technologiques importants, sans parler des risques élevés qu'ils impliquent.



L’Algérie ne doit pas rester en marge, tout en voyant les grands investissements partir dans les pays voisins



Comment allons-nous convaincre les investisseurs de venir alors que nous leur proposons un cadre fiscal révisable à chaque loi de finances? », s’est-il ensuite interrogé. M. Arkab qui s’est longuement exprimé à propos de la dynamique économique qui s'accélère à travers le monde, fera remarquer que l'Algérie ne doit pas rester en marge, tout en constatant que les grands investissements se réalisent dans les pays voisins. Il a également affirmé que «l'amendement ne souffre d'aucune ambiguïté ou opacité», relevant qu'«il vient seulement annuler les nombreuses interventions dans la fiscalité relative aux hydrocarbures, notamment dans les activités amont». Autre fait mis en avant dans ce cadre c’est que la séparation du régime fiscal des hydrocarbures des lois de Finances «n'est pas une invention algérienne puisque de nombreux pays ont eu recours à des amendements similaires dans le cadre des réformes législatives adoptées après la crise pétrolière mondiale de 2013». Par ailleurs et en ce qui concerne le recouvrement fiscal, le ministre a souligné que le ministère des Finances poursuivra, «normalement, sa mission de contrôle et de prospection». M. Arkab notera d’autre part qu’après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures —si celle-ci venait à être adoptée par le parlement— «les recettes pétrolières sont appelées à augmenter, grâce à la hausse prévue dans les investissements énergétiques», ajoutant qu’«en raison du manque de moyens financiers, Sonatrach exploite actuellement deux champs pétroliers seulement sur un total de 150 champs proposés à l'exploitation. Imaginez, alors, le volume des recettes pétrolières du pays si nous pouvons attirer des investisseurs étrangers pour l'exploitation de ces champs».



Le ministre des Finances évoque une mauvaise interprétation à l’origine des appréhensions



Le ministre des Finances a clairement explicité que l'amendement proposé à la loi organique 18-15 relative aux lois de Finances, n’est en fait qu’une question «purement technique qui n’autorise pas d'interdit, ni atteinte aux richesses du pays comme le croient certains, en raison d'une mauvaise interprétation». Poursuivant ses propos, il a ajouté que «cette initiative vise uniquement à rendre le régime fiscal du secteur des hydrocarbures plus attractif et moins bureaucratique, et à imprimer une certaine flexibilité aux mouvements des investissements directs étrangers (IDE) dont l’économie nationale a grand besoin aujourd’hui et plus que jamais».

L’on saura également à la faveur de cette séance plénière que 80% des pays producteurs et exportateurs du pétrole avaient revu leurs régimes fiscaux, après la chute des prix du pétrole en 2014. Ceci étant dit, M. Loukal est catégorique quant au fait que « les revenus de l’Etat issus des recettes des exportations pétrolières qui sont tributaires des quantités et prix du pétrole et du gaz «ne seront pas impactés par l’amendement proposé». A noter enfin que les membres de l’APN sont conviés à trancher aujourd’hui sur les différents projets de lois présentés et débattus ces derniers jours.

Un communiqué de la Chambre basse du Parlement indique en effet que «L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, jeudi, ses travaux en séance plénière consacrée au vote de plusieurs projets de loi». Lors de cette séance, les députés auront à adopter un rapport élaboré par la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour valider la qualité de membre d'une nouvelle députée et le vote sur le projet de loi organique modifiant la loi organique 18-15 relative aux lois de Finances, le projet de loi régissant les activités des hydrocarbures et le projet de loi de Finances 2020, souligne la même source qui ajoute que «le projet de loi modifiant l'ordonnance 66-155 portant Code de procédure pénale et le projet de loi complétant l'ordonnance 06-02 portant Statut général des personnels militaires seront également soumis au vote».

Soraya Guemmouri