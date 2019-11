Conférence sur l’environnement : Mme Zerouati à Durban

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, participera aujourd’hui et demain aux travaux de la 17e session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement, prévue à Durban (Afrique du Sud), indique un communiqué du ministère.

Cette conférence à laquelle prendront part les ministres africains de l’Environnement, des experts et des représentants d’organisations internationales et de la société civile, portera sur le rôle de l’environnement dans l’économie verte et son apport au développement de l’économie circulaire en Afrique, l’économie bleue, la biodiversité, la comptabilisation du capital naturel et la contribution environnementale dans le développement de l’économie des océans, précise le communiqué.

Les ministres africains de l’Environnement débattront, à cette occasion, de la nécessité de prendre des mesures tangibles pour la mise en œuvre des politiques et l’élaboration des cadres appropriés aux niveaux régional et international permettant au continent d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA).

Les travaux de cette 17e session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement se déroulent au niveau des experts (11-13 novembre) et au niveau des ministres les 14 et 15 novembre et permettront de mettre en avant des mécanismes, des programmes et des partenariats tangibles pour l’Afrique, ajoute la même source. Le Gabon passera la présidence de la conférence à l’Afrique du Sud pour les deux prochaines années et un nouveau bureau de cette conférence sera mis en place, souligne le communiqué.

En marge de cette conférence, Mme Zerouati participera à une table ronde ministérielle sur le cadre international de la biodiversité post-2020, indique la même source.

La ministre aura également des rencontres bilatérales avec ses homologues des pays participants pour renforcer les liens de coopération dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables, conclut le communiqué.