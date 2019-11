Sommet mondial sur la population à Nairobi : M. Miraoui met en exergue les réalisations de l’Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a mis en exergue, mardi à Nairobi (Kenya), devant les participants au Sommet mondial sur la population et le développement les réalisations et les acquis de l’Algérie en matière d’habitat et de développement grâce aux différents programmes de la santé et du développement.

Dans son intervention lors de la première journée, M. Miraoui a fait état d’une baisse du taux de mortalité maternelle à 57,7/10.000 et du taux de mortalité néonatale à 21%, outre la hausse de l’espérance de vie à plus de 77,1 ans et du taux des accouchements assistés à plus de 97%. Le ministre a souligné, en se basant sur des chiffres, la mise en œuvre par l’Algérie de programmes sanitaires multisectoriels pour la prise en charge des personnes âgées, des jeunes, des adolescents, des personnes aux besoins spécifiques et des personnes en détresse». Au chapitre des réalisations toujours, M. Miraoui a cité les établissements hospitaliers spécialisés, les structures de santé de proximité dédiées à la mise en œuvre des programmes de santé nationaux, et les Centres de dépistage anonymes et gratuits du VIH». Au plan législatif, M. Miraoui a rappelé l’arsenal juridique relatif à la lutte contre la discrimination homme femme, à la protection de la femme et de l’enfant contre toutes les formes de violence et en faveur de la consécration des droits politique, économique, et social de la femme. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui participe au Sommet mondial sur la population et le développement à Nairobi (Kenya) aux côtés des chefs d’Etat et de Gouvernement, des ministres, des parlementaires, des experts internationaux et des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales.



Rencontre plusieurs ministres et responsables



Le ministre a reçu, en marge du Sommet, le ministre cubain du Commerce et de l’Investissement étranger, Rodrigo Malmierca Diaz et la secrétaire générale adjointe et chef du département des affaires sociales au sein de la Ligue arabe, le Dr Haifa Abu Ghazaleh, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre de la Santé a évoqué avec le ministre cubain les moyens de renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé, la recherche et l’industrie pharmaceutique, mettant l’accent sur l’impérative de renforcer les équipes médicales cubaines se trouvant dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux dans le cadre de la convention signée par les deux pays, a noté la même source. Lors de sa rencontre avec le Dr Haifa Abu Ghazaleh, M. Miraoui a abordé voies et moyens de renforcement de la coopération avec le Secrétariat général de la Ligue Arabe et les pays membres, notamment dans les secteurs des affaires sociales, en tête desquels la Santé.

Les deux parties ont souligné, en outre, la nécessité d’unir les positions entres les pays arabes concernant le développement et la prospérité des sociétés arabes dans plusieurs domaines, a conclu le communiqué.