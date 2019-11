Exploration de granite et de marbre à Tamanrasset : Appel d’offres pour l’attribution de 13 permis miniers

Le ministère de l'Industrie et des Mines a indiqué, hier, par le biais d’un communiqué, le lancement d’un appel d'offre national et international comprenant 13 permis d'exploration de sites miniers, dans la wilaya de Tamanrasset, destinés exclusivement aux roches décoratives, autrement dit granite et marbre. Rapportée par l’APS, cette opération, qui en est dans sa 49e session d'adjudication, a été lancée par le ministère de l'Industrie et des Mines, et ce à travers l'Agence nationale des activités minières (ANAM), pour la création d'un pôle minier dans la wilaya de Tamanrasset, destiné à ces roches décoratives. «À ce propos, les sites qui seront octroyés viendront compléter ceux qui ont été déjà attribués et mis en valeur», a fait savoir le même document, avant d’ajouter que l'objectif attendu consiste en la création d'un nouveau pôle minier spécialisé en roches décoratives, principalement en granite et marbres «dans une région à fort potentiel minier». Il convient de signaler, à cet effet, que par cette action, il est visé la création de richesse et le développement de l'emploi dans cette région frontalière, poursuit le communiqué, avant d’expliquer que les soumissionnaires intéressés par cet appel d'offres peuvent se présenter, à compter de mercredi 13 novembre au niveau du data room de l'ANAM, situé au 42, chemin Mohamed-Seghir-Gacem dans la commune d'El-Mouradia (Alger), afin de consulter les fiches techniques des sites mis en adjudication et de retirer le cahier des charges. Dans ce même contexte, il convient de signaler que cet appel d'offres comprend une première phase dédiée à l'offre technique et une seconde dédiée à l'offre financière. À propos de la date de dépôt et d'ouverture des offres techniques, cette dernière a été fixée au 10 décembre prochain. Par ailleurs, les soumissionnaires des offres techniques déclarés éligibles à soumettre une offre financière, conformément aux dispositions du cahier des charges, seront invités à déposer leur offre financière, le 25 décembre prochain. Par contre, l'ouverture des plis des offres techniques et financières se fera en séance publique et en présence des soumissionnaires et des représentants de la presse nationale qui seront invités à cette occasion, a ajouté la même source, non sans préciser que cet appel d'offres entre dans le cadre de la promotion et de la mise en valeur des ressources minières nationales, du développement de la production nationale des produits miniers disponibles en quantité et en qualité sur le territoire national.

Sami Kaidi