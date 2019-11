Contrôle fiscal des groupes de sociétés : L’enrichissement de la jurisprudence recommandé

Les groupes de sociétés, nationaux ou internationaux, sont présents dans la plupart des secteurs en Algérie. Leur importance ne cesse de croître. Ils deviennent une réalité économique incontournable.

Dans une analyse consacrée aux moyens de contrôle adoptés par l’administration fiscale pour la vérification des pratiques de gestion fiscale desdits groupes, notamment l’intégration fiscale et l’utilisation des prix de transfert pour l’optimisation de l’impôt sur le bénéfice, deux universitaires, Fatima Zahra Laib et Nacer Charfi, préconisent «la révision de la règlementation des groupes de sociétés». Constatant que le régime du bilan n’a pas connu d’amélioration, depuis sa création en 1997, les auteurs de l’analyse trouvent «préférable de s’inspirer des expériences d’autres pays dans ce contexte, afin d’éviter tout conflit entre l’Administration et les contribuables». Mieux, affirment-ils, «il serait plus judicieux d’introduire la procédure de contrôle préalable des prix de transfert et de bien définir la procédure de contrôle par un manuel». Dans leur analyse publiée au dernier numéro des Cahiers du Cread, les deux universitaires précisent que «la jurisprudence doit être enrichie, les décisions mettront fin à certains conflits concernant les redressements des groupes de sociétés, notamment en matière des prix de prestation de services et transactions sur les immobilisations entre les sociétés du groupe, remédier aux lacunes autour des groupes de sociétés, évitant à l’État de perdre des ressources importantes et minimise le risque fiscal des sociétés». S’intéressant aux textes réglementaires et à l’analyse des travaux de contrôle fiscal, tel qu’ils sont pratiqués au niveau de la direction générale des grandes entreprises, Mme Laib et M. Charfi ont relevé «l’ambiguïté des textes réglementaires qui peut remettre en cause la continuité de l’exploitation des groupes», estimant que «des éclaircissements doivent être apportés, pour éviter à ces groupes d’éventuels redressements fiscaux». En effet, concernant le régime du bilan consolidé, «certains détails, précisent les auteurs de l’analyse, sont nécessaires pour une intégration fiscale correcte (le taux de partage de la charge fiscale, la méthode de comptabilisation du paiement et la répartition de l’impôt entre les filiales)». Et d’ajouter : «Les seuils de déduction de certaines charges ne sont pas définis dans le cas d’un groupe, ce qui mène à s’interroger si les seuils définis pour les sociétés individuelles restent les mêmes ou doivent être multipliés par le nombre des filiales après établissement du bilan fiscal consolidé.» Pour ce qui est des prix de transfert, «la détermination du prix de pleine concurrence reste difficile», et les méthodes de détermination des prix de transfert sont «indiquées d’une manière ambiguë et certaines sont difficiles, voire impossibles à utiliser par l’administration fiscale, vu qu’elles nécessitent des détails d’informations difficiles à fournir». Dans la même optique, les deux universitaires soulignent que le «Code des procédures fiscales ne prend pas en considération la spécificité du groupe, il ne détermine pas le redevable du montant des redressements en cas de contrôle d’une filiale et si les sociétés du groupe sont solidaires pour le paiement de l’impôt ou c’est la société mère qui subit toutes les conséquences financières».

Fouad Irnatene