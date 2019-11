Traitement du diabète : Quand le palliatif remplace le conventionnel

Le diabète, est certainement la maladie du siècle. Le nombre de la population touchée, à l'échelle mondiale ne fait qu'augmenter, ces dernières années et l'Algérie n'échappe point à cette réalité palpable qui touche, de nos jours, toutes les catégories d’âge, y compris les enfants.

Pour les spécialistes, il s’agit d’un problème de santé publique, confronté, très souvent, à des difficultés de recensement de la population concernée, faute d’enquêtes épidémiologiques, d’où, aujourd’hui, le manque de précision quand on parle de cette pathologie ou encore son envergure à l’échelle nationale. En effet, les chiffres officiels, s’appuyant sur les bénéficiaires de la couverture sociale et les prestations de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs pour cette spécialité, font état de 3 millions, dont 300.000 insulino-dépendants alors que l’Organisation Mondiale de la Santé va jusqu’à avancer que plus de 4 millions de personnes en Algérie vivent avec cette maladie. Ces chiffres qui prêtent à confusion, très souvent, en fait, explique, aujourd’hui, les pénuries de certains médicaments destinés à la prise en charge du diabétique. Les Algériens ne sont certainement pas très à cheval sur les examens médicaux périodiques et ce n’est qu’à travers des complications gravissimes sur les reins, les yeux ou le cœur même que l’on découvre que derrière ces problèmes de santé, se cache un diabète non diagnostiqué et non traité. L’autre drame réside, aujourd’hui, dans l’inexistence de la culture sanitaire, chez le citoyen à même de lui permettre d’adopter des gestes sains et une hygiène de vie pour limiter les dégâts. C’est un fait, le traitement conventionnel, bien que disponible, ne semble pas intéresser tout le monde, avec le phénomène de l’herboristerie et de la médecine verte, très en vogue de par le monde. La phytothérapie renaît de ses cendres avec la prolifération de cette activité ou encore les fausses idées que répandent certains charlatans qui utilisent ce créneau-porteur allant jusqu’à proposer des recettes «magiques», selon eux, aux malades. Les petits magasins se transforment du coup en cabinets médicaux où les diagnostics se font et se défont aussi, avec comme cerise sur la gâteau, la «prescription» de quelques plantes aux vertus «sûres» pour faire baisser la glycémie en quelques jours. Derrière son comptoir, le préposé propose aux clients des herbes en vrac ou emballées qui font l’affaire, après un étalage de ses connaissances sur le sujet et les expériences concluantes et remarquables de ces même remèdes, pris par des personnes de son entourage.



Ortie, curcuma, berbérine, ginseng américain..., l’autre mode d’emploi



Aujourd’hui, en effet, beaucoup de diabétiques se ruent dans ces magasins pour solliciter l’aide des nouveaux «sages» qui se montrent d’ailleurs très au fait de tous les dossiers médicaux, et bien entendu, du diabète qui fait ravage chez-nous. Il faut dire que l’insouciance bat son plein et favorise l’option des traitements par les plantes à la médecine classique. La plupart du temps, l’on renonce carrément à faire appel, aux louables services de ces commerçants pour se baser sur quelques informations recueillies, ici et là, via la toile ou encore l’expérience d’un ami ou d’un voisin touchés eux aussi par la même maladie et qui sont arrivés à «vaincre» la maladie, en régulant leur taux de glycémie. Comme c’est le cas, de ce vieil homme rencontré dans l’une de ces boutiques vertes, à Bab El oued, venu chercher le ginseng que lui a conseillé son meilleur ami, lui aussi diabétique : «Quand je vois mon ami, je saisis à quel point le ginseng est bénéfique pour la santé», dira-t-il. Et de poursuivre: «Il est tout le temps en forme pourtant il est aussi âgé que moi et il estdiabétique. Soubhan Allah ! C’est une plante qui ressemble à l’homme avec des jambes et de longs cheveux, m’avait dit mon ami».

Ce vieux, n’est pas malheureusement pas un cas isolé puisque l’on rencontre très souvent des gens, qui font attribuer à telle ou telle plante, des effets insoupçonnables, voire miraculeux pour la simple et unique raison que celle-ci n’est qu’un végétal, donc, pas nocive et recommandée, pourtant, même une plante peut être dangereuse ou plutôt mortelle si on dépasse un certain dosage, tout comme les produits pharmaceutiques

Samia D.