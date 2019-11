Avant-première de "Paysage d’automne" au FICA : Allouache s’essaye au thriller

Les présents à la salle Ibn Zaydoun de l’Office national de Riadh El Feth ont a assisté, dans la soirée de mardi dernier, à la projection en avant-première du dernier long-métrage signé Merzak Allouache baptisé "Paysage d’automne" et ce, dans le cadre de la compétition de la Xe édition du Festival international du cinéma d’Alger.

D’une durée de 90 minutes, ce long-métrage du grand réalisateur algérien Merzak Allouache est une fiction tournée dans la ville de Mostaganem où dans la trame s’immiscent enquêtes policières et journalistiques sur des affaires de meurtres et de prostitution. Ainsi, les cinéphiles, très nombreux dans la salle, ont vécu le quotidien de Houria, jeune journaliste qui enquête sur les meurtres de lycéennes embrigadées dans un réseau de prostitution et sur les conditions de vie de migrants subsahariens. Cette journaliste, dont le rôle a été incarné par Salima Abada, enquête quotidiennement en faisant le tour de la ville et interroge ses contacts qui se trouvent être également des indicateurs; dont son ami d’enfance Khaled Benaïssa, dans le rôle de Mustapha, devenu inspecteur de police. Malgré que les investigations de Houria aboutissent à découvrir l’identité et démasque l’homme à la tête du réseau de prostitution, qui est à l’origine un chef de parti islamiste qui use de son pouvoir pour étouffer l’affaire, elle continue à se battre pour aller au bout de son investigation et publier son article malgré l’abandon de sa photographe, les mises en garde de son ami policier, les menaces du chef de parti, et le refus catégorique du directeur de son journal qui lui ordonne d'oublier ce dossier. C’est ainsi que cette brave journaliste finit par collaborer avec les services de police pour démanteler ce réseau qui impliquait son propre ami policier et se heurte, une nouvelle fois, à l’influence des criminels qui menacent sa vie et celle de sa mère. Inaugurée jeudi, cette Xe édition du Fica se poursuit jusqu’au 16 du mois en cours avec encore au programme de la catégorie long-métrage "Yuli" de l’Espagnole Iciar Bollain et "Karma" de l’Egyptien Khaled Youssef. Après la remise des prix prévue jeudi soir, sept autres films documentaires seront projetés en-dehors de la compétition dont "Mohamed Bahaz, mâallem gnawi" de la Française Dominique Lavigne, "Les enfumades de la Dahra" de Abderrahmane Mostefa, ou encore "Décennie noire" de Fatima Ouazene.

Sihem Oubraham