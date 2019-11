Grand angle : Un 15 econgrès attendu

Les Sahraouis s’affairent à la préparation de leur 15e Congrès qui se tiendra du 19 au 22 décembre prochain. Les conférences préparatoires de ce rendez-vous attendu ont débuté mardi passé. Placé sous le thème «Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui», le 15e Congrès du Front Polisario est d’autant plus attendu qu’il intervient quelques semaines après la prorogation, par le Conseil de sécurité, du mandat de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental (Minurso) d’une année. Mais pas seulement. La résolution présentée par les Etats-Unis et adoptée par les membres du Conseil a également appelé le Front Polisario et le Maroc à reprendre les négociations sous les auspices de l’ONU et sans pré-conditions, car selon ses rédacteurs américains, le statut-quo au Sahara occidental est «inacceptable». S’il est vrai que le dossier sahraoui n’a que trop duré et qu’il est temps qu’une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination soit trouvée, il y a lieu de souligner que la responsabilité du blocage n’incombe nullement au Front Polisario. Elle revient à une seule partie, le Maroc. Or le Conseil de sécurité ne semble pas tenir compte de cette vérité. Pis, son parti-pris envers Rabat devient de plus en plus flagrant. «L'adoption de la résolution 2494 (2019) du Conseil de sécurité, sans aucune action concrète pour faire avancer le processus de paix des Nations unies est un retour regrettable et inacceptable au statut quo au Sahara Occidental et porte un sérieux coup à l'élan politique que le Conseil de sécurité a entretenu au cours des 18 derniers mois» , avait réagi le Front Polisario après l’adoption de la résolution. En effet, alors qu’il était attendu de capitaliser les progrès enregistrés par le travail de l’ancien émissaire onusien, Horst Köhler et d’avancer sur la voie dégagée par ses efforts, les membres du Conseil donnent l’impression de vouloir agir à reculant. C’est pourquoi, le prochain congrès de Polisario est attendu.



Nadia K.