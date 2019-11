Agression israélienne contre Ghaza : 22 Palestiniens tués

Les agressions aériennes israéliennes ont fait encore quatre autres morts hier dans la bande de Ghaza, portant à 22 le nombre de Palestiniens tués depuis le début de cette nouvelle série d'attaques, selon un nouveau bilan donné par le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne qui fait état également d'une cinquantaine de blessés.

Les Palestiniens ont vivement dénoncé ces nouvelles agressions israéliennes contre les Ghazaouis, appelant la communauté internationale à intervenir immédiatement pour faire cesser ces attaques et protéger le peuple palestinien. L'Organisation de la coopération islamique (OCI), la Ligue arabe et la Tunisie ont également condamné les agressions israéliennes et mis en garde contre une nouvelle escalade dangereuse dans la région, appelant aussi la communauté internationale à agir face à cette situation.

Dans sa réaction à cette nouvelle escalade dangereuse, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, cité par l'agence de presse Wafa, a réaffirmé hier (mardi) la nécessité de l’arrêt immédiat des attaques israéliennes contre les Palestiniens sans défense dans la bande de Ghaza. Il a, en outre, souligné que le président de l'Etat de Palestine Mahmoud Abbas «déploie des efforts intensifs pour interdire l’escalade israélienne dangereuse et pour éviter ses répercussions». Abu Rudeineh a en outre demandé à la communauté internationale, les Nations unies en particulier, d'«intervenir immédiatement pour faire pression sur Israël afin d’arrêter son agression continue contre le peuple palestinien et de respecter la loi et la légitimité internationales qui affirment la nécessité d’assurer la protection internationale du peuple palestinien». Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh a lui aussi demandé

d'«arrêter» l’agression israélienne continue contre les Ghazaouis. Cité par Wafa, Shtayyeh a dit : «Israël doit arrêter immédiatement ses crimes contre les civils et nous invitons les Nations unies et les organisations des droits de l’homme à assurer la protection au peuple palestinien des violations israéliennes, soit à Ghaza ou en Cisjordanie». Les frappes israéliennes devaient viser les positions du Jihad islamique, d'où des salves de roquettes continuent de viser Israël, dans une escalade armée qui ne donne pour l'heure aucun signe d'apaisement. Frappes israéliennes contre roquettes palestiniennes : la spirale de la violence est donc de retour et les sirènes d'alerte retentissent encore hier (mardi) dans plusieurs villes israéliennes aux alentours de Ghaza. Vers 04H00 du matin, l'armée et les services de renseignement intérieur (Shin Beth) israélien ont en effet mené une opération ciblée contre ce haut commandant du Jihad islamique, Baha Abou al-Ata, et son épouse Asma, dans leur appartement du nord-est de la bande de Ghaza. Depuis mardi dernier, au moins 250 roquettes ont été tirées de Ghaza vers Israël, selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erekat, a dénoncé mardi passé l'assassinat du mouvement de résistance Djihad islamique, Baha Abou al-Atta. Saëb Erekat, a annoncé qu'il considère Israël «pleinement responsable des conséquences de ce crime». Baha Abou al-Atta, dirigeant des brigades al-Qods

M. T. et Agences