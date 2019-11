Congrès du Polisario : Début des conférences préparatoires au niveau de l’Armée sahraouie

Les conférences préparatoires du

15e Congrès du Front Polisario ont débuté mardi dernier, au niveau du 1er segment de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS), a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). Le département militaire a été réparti en quatre secteurs : le premier englobe la logistique militaire, le deuxième le Secrétariat d'Etat pour la documentation, la sécurité et les écoles militaires, le troisième les directions centrales et le siège du ministère de la Défense nationale, et le 4e l'armement de la Gendarmerie nationale, rappelle SPS. Les conférences politiques ont évoqué le programme d'action et la conjoncture dans laquelle se tiendraient les conférences du Congrès aux plans régional et international. L'ordre du jour a porté également sur la situation nationale, notamment au niveau militaire, et le rôle de l'institution militaire dans la protection et la défense de la

Nation. La même source rapporte que le directeur central des moyens, Mohamed Lamin Ahmed Lhadj a insisté sur «l'impératif de faire du prochain congrès une occasion pour mettre en avant l'action et les opinions du peuple ainsi que le programme de l'action nationale issu de la Commission préparatoire du congrès». Pour M. Ahmed Lhadj, ces conférences constituent «une occasion de faire entendre les espoirs des combattants de l'APLS et sa vision de la cause sahraouie», ajoute SPS. Lors de leurs interventions, les participants ont été unanimes à relever l'impératif de conférer une plus grande importance à l'institution militaire et d'accorder de l'intérêt au combattant sahraoui, appelant à mettre en avant la revendication du peuple sahraoui à la liberté et l'autodétermination à travers des positions décisives pour régler la question sahraouie. Les conférences préparatoires au niveau des régions de l'Armée sahraouie débuteront le 20 novembre courant suivant un calendrier fixé par la Commission préparatoire du Congrès. Placé sous le thème «Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui», le

15e Congrès du Front Polisario, qui se tiendra du 19 au 22 décembre prochain, verra la participation de quelque 2.000 congressistes de différentes franges de la société sahraouie.

La question des réfugiés sahraouis au menu de la conférence parlementaire régionale pour l’Afrique

Le membre de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) auprès du Parlement panafricain, Saïd Brahim Djemani, a passé en revue, devant les participants à la Conférence parlementaire régionale pour l'Afrique à Midrand (Afrique du Sud), la question des réfugiés sahraouis, étant les plus anciens réfugiés en Afrique, a indiqué, mardi dernier l'Agence de presse sahraouie (SPS). M. Djemani a informé les participants sur la réalité de la situation des refugiés du Sahara occidental, depuis 1975, date de l'invasion marocaine de ce pays africain», a précisé SPS, citant les conditions difficiles qu'ils vivent, étant les plus anciens réfugiés en Afrique. Le député a salué «le rôle pivot de l'Algérie qui a accueilli, depuis les années 1970, des enfants et des femmes sahraouis, en leur assurant hébergement, soins, enseignement et alimentation». Les députés africains «ont exprimé leur rejet des tentatives de la délégation marocain de s'opposer à la participation de la RASD à la conférence» et ont fait part de «leur vive indignation face aux tentatives répétées des participants marocains visant à perturber de telles rencontres africaines et internationales». Organisée au siège du Parlement panafricain à Midrand du 11 au 13 novembre courant, par le haut Commissariat aux réfugiés (HCR) et l'Union interparlementaire (UIP), la Conférence parlementaire régionale pour l'Afrique examine la question de l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux. Les travaux de la Conférence qui se poursuivront jusqu'à mercredi, porteront sur plusieurs volets liés au thème «Apporter des réponses globales à la situation des réfugiés : pour des approches parlementaires efficaces». Les députés ont abordé, mardi dernier, au 2e jour de la Conférence, le thème «Réponses globales aux cas de réfugiés et approche parlementaire efficace pour apporter une contribution dans la question des réfugiés apatrides».