Dans la lucarne : La fausse pression

La Coupe d’Afrique, comme on le sait, qui a été organisée par l’Egypte le 21 juin dernier, a été remportée haut la main par l’Algérie, le 19 juillet 2019. C’était, avait-on dit, un véritable évènement, hormis notre seul succès en 1990 quand nous avons organisé la CAN. C’était comme la «traversée du désert», avec Belmadi Djamel à la barre technique, du nouveau et surtout une nouvelle stratégie de la gagne... C'est-à-dire qu’il ne faut pas se faire d’illusion si les demi-finales de la Coupe de la CAF représentent le principal objectif. Là, dès le départ, vous allez partir en «défaitiste» incapable d’accomplir le job ne serait-ce dans les intentions de tout faire pour retourner avec le trophée. On sait que personne ne peut gagner quoi que ce soit sans efforts. Tout se joue, c’est une évidence sur le terrain. C’est ainsi que Belmadi, questionné par les journalistes, avait affirmé qu’il «irai au Caire» pour la remporter. C’est tout à fait logique pour un coach qui se respecte et respecte son entourage et son public. Le temps lui a donné raison, puisqu’il est rentré en Algérie avec le trophée. Les éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun est pratiquement à nos portes avec ce fameux match inaugural de ces éliminatoires entre l’Algérie et la Zambie au stade Mustapha-Tchaker de Blida en soirée (20h). C’est un peu l’histoire qui se répète, puisqu’on repose la même question à Belmadi quant à se ambitions au Cameroun en 2021. Il est évident que Belmadi, en conformité avec ses principes, ne va pas dire qu’on va remporter une deuxième Coupe d’Afrique sous sa responsabilité. L’homme pense ainsi puisqu’il ne peut en être autrement. Dans une déclaration à un média, il avait exposé ses ambitions concernant la prochaine CAN organisée par les «Lions indomptables» en 2021. Il a répondu presque machinalement comme si cela «coulait de source », sans calcul. La presse qui est aussi son job a fait les «grandes manchettes» de ses journaux. Même les chaînes TV lui ont emboité le pas pour ne pas dire qu’ils l’ont «donné» premier.

Notre équipe nationale dans une tette situation allait être la victime des arbitres et aussi des autres équipes qui vont se qualifier pour cette CAN. C’est pour cette raison qu’il s’est aussitôt empressé de démentir l’information et de l’infirmer.C’est vrai que l’Algérie va tout faire pour se distinguer au Cameroun comme d’ailleurs les autres nations parmi les «24» qui l’animeront. Néanmoins, nul ne sait à l’avance ce qui peut arriver demain. Par conséquent, notre équipe nationale n’a nullement besoin de pression supplémentaire. À bon entendeur salut !

Hamid Gharbi