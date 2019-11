Zambie , Kabaso Chongo (capitaine) : «Il est possible de battre l'Algérie"

Le capitaine de l'équipe zambienne de football Kabaso Chongo, s'est dit optimiste quant à la possibilité des «Chipolopolo» de créer la surprise et s'imposer face à l'équipe nationale d'Algérie, jeudi (aujourd’hui au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00), dans le cadre de la 1re journée (Gr. H) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021. «Le football est dynamique, tout peut arriver. Il est possible de battre l'Algérie si nous travaillons ensemble. Nous devons travailler dur et jouer à l'unisson», a indiqué le sociétaire du TP Mazembe (RD Congo), cité par la presse locale. La Zambie, qui a échoué à se qualifier aux dernières phases finales de la CAN-2017 (Gabon) et CAN-2019 (Egypte), entame les qualifications face à l'Algérie, avant de recevoir le Zimbabwe cinq jours plus tard. Chongo (27 ans) a souligné que le moment est venu pour la Zambie, championne d'Afrique en 2012, de retrouver sa véritable place sur le plan continental. «Bien sûr, nous allons nous qualifier. Le moment est venu pour nous de retrouver le tournoi africain. Nous avons manqué les deux dernières éditions de la CAN, mais cette fois-ci ça sera la bonne», a-t-il ajouté. La sélection de la Zambie a rallié lundi dernier Alger en vue du premier match des qualifications face à l'Algérie. Les Verts, champions d'Afrique en titre, se rendront quatre jours plus tard à Gaborone pour défier le Botswana, dirigé sur le banc par le technicien, Adel Amrouche.