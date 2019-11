Phase des poules des éliminatoires de la CAN-2021 (Groupe H - 1re journée), Algérie - Zambie : Ne pas sous-estimer l’adversaire

Pour son premier match officiel depuis leur consécration en Coupe d’Afrique des nations, les Verts seront confrontés aux Chipolopolos. Cette rencontre de la première journée de la phase des poules des éliminatoires de la CAN-2021 aura lieu, à 20h, au stade Tchaker de Blida. Pour rappel, l’Algérie évolue dans le groupe «H», en compagnie de la Zambie, du Botswana et du Zimbabwe.

Les deux premiers de ce mini -championnat seront qualifiés pour la phase finale, prévue en juin 2020 au Cameroun. Pour son entrée en lice dans cette compétition, la sélection nationale, renforcée par de nouveaux éléments, à l’image de Zorgane, Raho Spano ou encore Halaimia, veut frapper fort. D’autant plus que la Zambie reste un sérieux concurrent de ce groupe. Belmadi exige la victoire, malgré quelques appréhensions. «La Zambie n'est pas seulement redoutable sur le papier mais aussi par rapport aux résultats de 2017. Nous sommes avertis, c'est une équipe qui nous a fait mal en prenant les six points lors des qualifications au Mondial. Cela dit, à domicile on se doit de prendre les trois points. Ces qualifications, on les prendra, match après match. Après la Zambie, on pensera au Botswana. L'objectif c'est de bien démarrer à domicile en axant plus notre travail sur nos points forts plus que sur l'adversaire, sans pour autant le sous-estimer», a déclaré l’entraîneur national, lors de la conférence de presse tenue mardi au centre technique de Sidi Moussa, avant d’ajouter : «J'ai en tête les déclarations de Kalaba, ça suffira déjà pour nous motiver».

À noter que les joueurs de l’équipe nationale sont en regroupement au CNT depuis lundi dernier. De son coté, la délégation zambienne est arrivée à Alger dimanche dernier dans la soirée. Les joueurs évoluant en Europe ont rejoint le reste de la sélection lundi et le staff technique des Chipolopolos à organisé des séances d’entraînement ce mêem jour au stade annexe 5-Juillet. Pour cette confrontation, l’entraîneur de la Zambie, qui n’a retenu que 21 joueurs, a rappelé le duo gagnant de la CAN-2012, Nathan Sinkala et Stophila Sunzu qui évoluent actuellement respectivement au TP Mazembe (RD Congo) et à Metz (France). Par ailleurs, en l'absence des joueurs de la sélection U23, qui disputent actuellement la CAN-2019 de la catégorie, en Egypte, Aggrey Chiyangi a également convoqué l'attaquant, Evans Kangwa, sociétaire de la formation russe d'Arsenal Tula, pour apporter de la puissance à l'attaque. La liste de la sélection zambienne comporte 13 joueurs évoluant à l'étranger et 8 locaux. « C'est une rencontre différente, des deux précédentes. Le niveau de l'équipe d'Algérie est très élevé maintenant. On parle des champions d'Afrique, qui renferme en son sein des supers joueurs. En revanche, notre équipe a aussi beaucoup changé depuis 2017. Nous avons une jeune équipe et pratiquement en phase de reconstruction. Cependant, une chose est sûre, on fera tout pour sortir un grand match face à l'Algérie», a indiqué le sélectionneur de la Zambie.

Au classement FIFA, l’Algérie occupe la 38e place, alors que la Zambie est positionnée au 81e rang.

À souligner que la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre éthiopien, Bamlak Weyesa Tessema, pour diriger le match et sera assisté par ses compatriotes Kindie Mussie et Tigle Gizaw Belachew.

Redha M.

-----------------------------------

Programme des rencontres de la 1re journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), prévues mercredi, jeudi, vendredi et samedi (heure locale) :

Hier, mercredi 13 novembre :

Gr. A : Namibie - Tchad (18h)

Gr. B : Burkina Faso - Ouganda (19h)

Gr. B : Malawi - Soudan du Sud (15h)

Gr. C : Soudan - Sao Tomé-et-Principe (21h)

Gr. D : Angola - Gambie (20h)

Gr. E : Centrafrique - Burundi (14h)

Gr. F : Cameroun - Cap-Vert (17h)

Gr. I : Sénégal - Congo (19h)

Gr. I : Guinée-Bissau - Eswatini (16h)

Gr. L : Nigeria - Bénin (17h)

Gr. L : Sierra Leone - Lesotho (16h)

Jeudi 14 novembre :

Gr. F : Mozambique - Rwanda (18h)

Gr. G : Egypte - Kenya (18h)

Gr. G : Togo - Comores (16h)

Gr. A : Mali - Guinée (19h)

Gr. C : Ghana - Afrique du Sud (19h)

Gr. D : RD Congo - Gabon (20h)

Gr. H : Algérie - Zambie (20h)

Vendredi 15 novembre :

Gr. H : Zimbabwe - Botswana (18h)

Gr. J : Tanzanie - Guinée-Equatoriale (19h)

Gr. E : Maroc - Mauritanie (20h)

Gr. J : Tunisie - Libye (20h)

Samedi 16 novembre :

Gr. K : Madagascar - Ethiopie (16h)

Gr. K: Côte d'Ivoire - Niger (19h)

NB : Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN-2021 au Cameroun.

----------------------------

Déclarations

Réda Halaïmia (défenseur de Beerschot VA/Belgique) : «Je suis très heureux de faire partie de cette équipe pour la première fois de ma carrière. Je tâcherai d'être à la hauteur et pouvoir convaincre le sélectionneur par mes qualités. J'espère bénéficier de ma chance. Youcef Atal (son concurrent au poste de latéral droit, ndlr) est comme un frère pour moi, nous devons nous unir pour réaliser de bons résultats face à la Zambie et le Botswana. Sur le plan personnel, je me sens bien dans le championnat belge grâce au soutien de ma famille et les prières de ma mère, que Dieu ait son âme. J'ai pu exaucer son rêve, elle qui voulait tant me voir porter le maillot des Verts.»



Adam Zorgane (milieu de terrain du Paradou AC) : «Fier d'être retenu pour ces deux premières rencontres des qualifications de la CAN-2021. J'espère être à la hauteur de la confiance de Belmadi qui a affirmé qu'il me suivait depuis la saison dernière. Les autres joueurs de l'équipe nationale m'ont très bien accueilli, ils m'ont fait sentir que je suis un ancien élément du groupe. Mon père (Malik Zorgane), ancien international algérien de l'ES Sétif, ndlr) est très fier de cette première convocation. J'espère suivre ses pas et rééditer ses exploits quand il portait le maillot national.»



Maxime Spano-Rahou (défenseur du FC Valenciennes/France) : «L'ambiance est excellente au sein du groupe. Tous les joueurs s'entendent à merveille, et vous sentez une grande fraternité sur le terrain. C'est facile pour un nouveau comme moi de s'adapter dans un tel environnement, d'autant plus que le sélectionneur et les membres de son staff sont très proches des joueurs. Quand vous portez le maillot de l'équipe nationale, vous devez être prêt à vous battre et à donner le maximum sur le terrain.»