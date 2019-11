La Ministre de l’Industrie et des Mines reçoit l’Ambassadeur d’Egypte

Madame Djamila Tamazirt, ministre de l’Industrie et des Mines, a reçu, le 11 novembre 2019, l’ambassadeur d’Egypte à Alger, S.E.M. Aymen Djamel-Eddine Abdelfattah Macharfa.

L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le secteur de l’industrie et des mines.

Tout en se félicitant du niveau actuel de la coopération bilatérale qui traduit la volonté des hautes autorités des deux pays, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer le partenariat entre les entreprises des deux pays, notamment dans les secteurs des mines et des PME.

A cette occasion, Mme la ministre a réitéré son entière disponibilité à examiner toutes les opportunités offertes pour établir un partenariat bénéfique entre les opérateurs des deux pays.

Les deux parties ont, en outre, insisté sur l’importance du renforcement des rencontres entre les opérateurs économiques algériens et égyptiens, ainsi que l’organisation de foires et d’expositions leur permettant d’examiner les opportunités de partenariats et d’investissements dans différents domaines.

L’ambassadeur a, à cette occasion, remis à Mme la ministre deux invitations adressées par les ministres égyptiens du Commerce et de l’Industrie et de l’Investissement à Mme la ministre pour prendre part à la rencontre intitulée ‘‘Produits en Afrique’’ et à la 4e édition du Forum d’investissement en Afrique qui seront organisées fin novembre courant.