Forum du dialogue social de l’Asie : Echange d’expertises

Le secrétaire général du Conseil national économique et social (CNES), Lakhdar Guenoune, a participé à Séoul au «Forum du dialogue social de l'Asie» organisé par le Conseil économique, social et du travail de la République de Corée, a indiqué le CNES dans un communiqué. Ce Forum, qui se tient du 11 au 13 novembre courant à Séoul, vise «l'échange d’expertises et le partage d’expériences en matière de dialogue social, considéré comme outil pouvant aider à contribuer de manière substantielle au développement économique et social des pays», a précisé la même source. M. Guenoune a, à cette occasion, souligné que «les transformations qui affectent nos sociétés aujourd’hui, telles que la numérisation de l'économie et des services et l'inter-connectivité du monde, appellent à repenser nos outils de dialogue, d'observation et de concertation pour faire face à ces nouveaux défis». Il a, en outre, appelé à «réformer les canaux et les formats de la conduite du dialogue social en s'appuyant davantage sur les technologies nouvelles pour mieux atteindre toutes les strates de la société, le tout visant un dialogue inclusif au service d'un développement qui concilie croissance et prospérité partagée».