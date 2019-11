Le Premier ministre préside une réunion interministérielle Régularisation de la situation des bénéficiaires de contrats de pré-emploi

Le Premier ministre, Nouredine Bedoui a présidé hier une réunion interministérielle pour étudier les propositions de la commission interministérielle chargée de la définition des modalités visant la régularisation définitive de la situation des bénéficiaires de contrats de pré-emploi, indique un communiqué du Premier ministère. La commission chargée de préparer un plan d’action progressif à cet effet a été installée, jeudi au siège du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la réunion du Gouvernement tenue mercredi dernier. Ce plan comportant les modalités d’exécution de cette politique se concentre sur les secteurs de l’éducation nationale, de la santé, les collectivités locales, la jeunesse et les sports qui emploient le plus nombre de cette catégorie.