M. Bensalah a reçu hier M. Bedoui : Les dossiers de l’emploi,de l’habitat et du numériquepassés en revue

Le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah a reçu hierle Premier ministre Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé en revue plusieurs dossiers relatifs aux secteurs du travail, de l’intérieur, de l’habitat et du numérique, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de l’audience durant laquelle la situation politique et socioéconomique du pays a été abordée dans le cadre du suivi par le chef de l’Etat de l’action du Gouvernement, M. Bedoui a évoqué «l’avant-projet de loi complétant la loi relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, adoptée par le Gouvernement, visant l’adaptation de la législation pertinente avec les développements du marché du travail et l’amélioration du service public de l’emploi en lui conférant davantage efficacité et de souplesse». Le Premier ministre a rappelé, dans ce cadre, «les efforts du Gouvernement visant à prendre en charge le dossier des jeunes bénéficiaires de contrats de pré-emploi». A ce propos, le chef de l’Etat a instruit le Gouvernement à l’effet de «mettre en vigueur l’amendement proposé à même d’assurer l’organisation du marché de l’emploi en l’adaptant avec les aspiration des jeunes et la dynamique économique envisagée». Il a souligné l’impératif «de régulariser définitivement le dossier des contrats de pré-emploi dans le cadre d’une approche dont le but est le renforcement des ponts entre l’administration publique et l’entreprise économique au mieux des intérêts de nos jeunes».

Dans le même ordre d’idée, le Premier ministre a souligné l’approbation par le Gouvernement d’un décret présidentiel portant «création, organisation et fonctionnement d’une Agence nationale pour le développement de la numérisation, ayant entre autres missions l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie globale dans le domaine du numérique et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en renforcement des actions incitatives décidées en faveur de ce type de start-up». A cet effet, le chef de l’Etat s’est félicité de la création de cette Agence devant, a-t-il dit, «contribuer à l’amélioration des services prodigués au citoyen» et a ordonné d’accélérer la tenue d’assises nationales de haut niveau permettant de s’enquérir de l’état de la numérisation des entreprises et des administrations publiques et de stimuler l’opération de mise en place de la stratégie nationale avec la participation de tous les acteurs dans ce domaine, générateur de richesses et critère d’évaluation du niveau de progrès des pays». M. Bedoui a évoqué également l’approbation par le Gouvernement du «projet de décret exécutif relatif aux missions, à l’organisation et à la gestion de l’Agence nationale de l’aviation civile, liées au control et à la surveillance des activités de l’aviation civile». Saluant, dans de ce sens, «l’effort consenti visant à mettre en place un cadre juridique adéquat en matière d’aviation civile, le Chef de l’Etat a mis en avant l’impératif d’être au diapason des développements survenus en la matière tout en s’adaptant aux règles en vigueur, dans le cadre du respect des normes de sécurité de l’aviation civile». Par ailleurs, le Premier ministre a passé en revue «le projet de restauration et d’aménagement de la prison de Serkadji pour la transformer en un musée public national dont la mise en £uvre a été confiée à des représentants des secteurs de la Culture, des Moudjahidine, de l’Habitat et de la Justice avec la participation de techniciens, d’historiens, d’académiciens et de témoins». Le chef de l’Etat s’est félicité de ce projet et de sa contribution à «la préservation de la mémoire collective de la Nation, d’autant que ce musée mettra l’accent sur les pratiques barbares de l’occupant qui n’a pas pu entamer la détermination et la résistance du peuple algérien». Sur le dossier de l’habitat, M. Bedoui a rappelé les «premières mesures aux plans national et local pour la régularisation de la situation juridique des logements de manière à permettre d’élaborer une base de données sur le parc immobilier tout en repérant les obstacles empêchant les citoyens d’obtenir des actes de propriété». Dans ce cadre M. Bensalah a réaffirmé «l’importance du travail ininterrompu visant le suivi de l’état d’avancement de cette opération et la levée de tous les obstacles qui se posent, outre l’installation des commissions locales, en insistant sur la présentation d’un bilan sur le taux d’avancement de leurs travaux de façon régulière». Dans le même contexte, le Premier ministre a évoqué «l’action visant l’élimination définitive de l’utilisation de l’amiante dans le domaine du bâtiment et le désamiantage des bâtisses contenant cette matière». Intervenant dans ce sens, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’une «meilleure prise en charge de ce phénomène, au regard de ses menaces directes sur la santé publique», donnant des instructions pour «le renforcement des capacités nationales de recherche et de pratique dans ce domaine, en vue de tirer profit des expériences qui existent déjà au niveau des différents secteurs ainsi que la création d’établissements et de laboratoires spécialisés dans la détection de l’amiante en vue de son élimination définitive du parc national». Enfin, les plus importants rendez-vous internationaux de haut niveau auxquels l’Algérie doit participer en novembre, ont été évoqués ainsi que le niveau de représentation et la contribution de l’Algérie aux travaux de ces rencontres.