Commentaire : Missions et réalisations

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) accomplit, depuis sa création en septembre dernier, un grand travail sur plusieurs plans.

En si peu de temps, l’institution dirigée par l’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Charfi, est en passe de réussir sa mission dans cette nouvelle et inédite expérience en matière d’organisation, d’encadrement et de contrôle des élections . D’importantes réalisations tant sur le plan structurel qu’organisationnel sont à mettre à l’actif de cette institution électorale.

Les membres de cette instance s’attellent, il faut le rappeler, chaque jour, à s’acquitter avec détermination des missions qui leur sont assignées dans les textes portant création et mise en place de l’ANIE. Créée dans la foulée et comme un des plus importants résultats du dialogue inclusif, lancé en août dernier et conduit par l’ancien président de l’Assemblée populaire nationale, Karim Younès, l’ANIE est en phase de réussir son premier grand test, celui d’organiser un scrutin libre, démocratique et transparent. Il est admis que la tâche n’est pas aisée, mais elle est sur le point de relever le défi et réussir un challenge stratégique. A présent, l’instance prépare activement les prochaines phases du scrutin et veille minutieusement sur le bon déroulement des différentes opérations engagées sur le terrain. L’ANIE, à travers ses membres, concentre ses efforts sur le suivi, la surveillance et le contrôle, dans le cadre des missions et tâches qui lui incombent, conformément au texte portant sa création, son fonctionnement et son organisation. Après le parachèvement de l’étape relative à la réception, l’examen et l’étude des dossiers présentés par les candidats à la candidature, qui a débouché sur la sélection de cinq postulants qui répondent aux exigences et conditions constitutionnelles, législatives et réglementaires, l’ANIE est actuellement à pied d’œuvre pour engager les actions entrant dans le cadre du suivi et du contrôle de la campagne électorale dont le lancement est prévu dans les prochains jours.

Au cours de cette phase importante et décisive du scrutin, le travail de l’institution dirigée par Mohamed Charfi sera fort et intense puisque les membres de l’ANIE auront à garantir les conditions du bon déroulement, sur tous les plans et à tous les niveaux, de la campagne électorale, et à veiller au respect par tous les intervenants des dispositions de la Constitution, des textes réglementaires et législatifs, notamment la loi électorale.

Simultanément aux différentes actions engagées sur le terrain, l’ANIE poursuit la mise en place des différentes structures et les mécanismes de surveillance et de contrôle des opérations électorales, notamment le jour du vote. La réussite de cette élection repose essentiellement sur la coopération et l’engagement de tous, et notamment les candidats et leurs staffs électoraux, les citoyens et les structures de l’ANIE. Toutefois, la mission de l’Autorité s’avère lourde et extrêmement importante dans les phases à venir du scrutin, et ce, en raison du caractère éminemment politique et stratégique du prochain scrutin et des enjeux de la phase actuelle. Il est vrai que l’organisation, l’encadrement et le contrôle ainsi que la surveillance de cette élection présidentielle sous la forme actuelle est une première expérience, mais les membres de l’instance se montrent engagés et résolument déterminés pour la réussite du scrutin sur tous les plans. Le travail accompli jusque-là en un temps record est à mettre à l’actif des membres de cette Autorité, qui ont déployé, il faut le souligner, de grands efforts pour garantir les conditions nécessaires pour le bon déroulement des différentes phases du scrutin.

Ces réalisations importantes, reconnues et saluées par plusieurs acteurs politiques, motivent davantage les membres de l’Autorité, tant au niveau national que local, de poursuivre l’œuvre jusqu’au bout et permettre l’élection du futur président de la République dans des conditions de transparence et de régularité totales. Force est de relever que, jusque-là, tout se passe dans le calme et sans incidents majeurs durant les étapes passées, car tous les intervenants ont scrupuleusement respecté les dispositions électorales et se sont conformés aux règles édictées. Toutes les conditions sont réunies pour la tenue du scrutin présidentiel, le 12 décembre prochain, dans des conditions de régularité et de transparence qui vont permettre au peuple d’élire librement et démocratiquement le futur chef de l’Etat.

M. Oumalek