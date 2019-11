Pour atteinte à l’unité nationale : Une année de réclusion avec 6 mois de sursis à l’encontre de 21 détenus

La Cour de justice de Sidi M'hamed a rendu hier son verdict : une année de réclusion dont 6 mois avec sursis à l'encontre de 21 personnes appréhendées dans le cadre du Hirak populaire, pour atteinte à l'unité nationale, assortie d'une amende de 30.000 dinars. Après une séance qui a duré une journée complète, le juge a prononcé le verdict suivant: «Six mois de prison ferme et six mois avec sursis» à l'encontre de 21 détenus appréhendés lors des marches populaires pacifiques que connaissent plusieurs wilayas depuis le 22 février dernier, pour atteinte à l'unité nationale en «brandissant l'emblème amazigh et en distribuant des autocollants et des tracts». Une amende de 30.000 dinars algériens a été infligée par la Cour à chaque détenu, tous les objets qu'ils avaient en leur possession lors de leur arrestation ont été confisqués. Lors de la même séance, le procès de 20 autres détenus pour les mêmes chefs d'inculpation a été reporté pour le 18 novembre en cours, 11 étant sous mandat de dépôt et 9 sous contrôle judiciaire. La rue adjacente à la Cour de Sidi M'hamed a connu, dès les premières heures du procès, une affluence de citoyens dont la majorité étaient des proches demandant leur libération immédiate face à une présence conséquente des forces de sécurité.