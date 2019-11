Aïn Defla : Marche de soutien à la présidentielle et à l’ANP

Des centaines de citoyens ont marché hier après-midi à El Attaf (30 km à l’ouest de Ain Defla) en guise de soutien a l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté. Drapés de l'emblème national et entonnant des slogans patriotiques, ces citoyens activant au sein du mouvement associatif et faisant partie de la société civile se sont regroupés à proximité de la salle des fêtes de la ville, avant d'en arpenter les principales artères durant près d’une heure trente. Ils ont, à l’unisson, mis en évidence l'importance des prochaines élections présidentielles, soutenant qu’elles constituent la solution idoine pour sortir de la crise dans laquelle se débat le pays. Les citoyens n'ont pas manqué, à l'occasion, de rendre un vibrant hommage à l'institution militaire, rappelant que c'est l’ANP qui est garante de l’unité et de la stabilité du pays.