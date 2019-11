Présidentielle du 12 décembre, Charte d’éthique de la pratique électorale : Les règles d’une saine compétition

L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) n’aura nullement à s’ingérer dans le contenu des discours des candidats pendant la campagne électorale, a soutenu, hier, son chargé de communication, M. Ali Draâ, à la radio nationale. Il a toutefois mis en relief l’importance de voir les cinq candidats développer un discours fédérateur, qui ne porte pas atteinte aux constantes nationales.

«Ce qui est souhaité, c’est de tenir un discours qui n’est ni raciste ni régionaliste», a encore ajouté le même responsable. M. Draâ a mis en avant en outre le principe d’équité qui sera scrupuleusement respecté dans la répartition des horaires d’intervention des cinq candidats dans les médias audiovisuels publics. «En collaboration avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), nous allons tenter d’être équilibrés en partageant le temps de parole de façon équitable et nous allons dans ce sens travailler en collaboration avec les responsables des médias publics», a-t-il précisé. Il convient de rappeler que les modalités liées à l’intervention des cinq candidats ou de leurs représentants dans les médias publics (Radio et télévision nationales) seront décidées demain lors d’une réunion entre les cadres de l’Anie et les représentants de l’Arav. Cela étant dit, privilégier un discours électoral unificateur répond à l’esprit de la Charte d’éthique à l’adresse, non pas uniquement des candidats, mais à l’ensemble des acteurs concernés par le processus électoral.

Le document expose en effet dans ses principes directeurs les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et des personnes participant au processus électoral. Cela sous-entend le respect «du libre exercice des droits démocratiques sans intimidations, notamment le droit de se porter candidat, le droit de vote, le caractère secret du vote, la transparence du financement des campagnes électorales ainsi que l’indépendance et la neutralité de l’institution en charge des élections», est-il mentionné parmi les objectifs de la Charte, dont El Moudjahid a été rendu destinataire. «Tous les acteurs participant au processus électoral doivent accepter la responsabilité d’agir de façon à maintenir et à renforcer la confiance du citoyen par rapport à l’intégrité et à la transparence du processus électoral», a-t-on ajouté. Il est aussi précisé que les dispositions contenues dans la Charte d’éthique engagent les membres de l’Anie, ceux relevant de ses démembrements, les responsables et personnels des services administratifs locaux chargés des élections, les candidats et les partis politiques qui y participent ainsi que leurs représentants dûment habilités et enfin les responsables des médias nationaux, tous supports confondus.



Les engagements de l’ANIE et de l’administration chargée des élections



Tel que stipulé dans la Charte, les membres de l’Anie ainsi que ses démembrements et services administratifs s’engagent, en premier lieu, à s’astreindre au respect du principe de neutralité, d’impartialité et de traitement équitable des candidats aux élections, y compris pour ce qui est de la répartition de leur passage dans les médias audiovisuels publics. Ils sont tenus aussi de faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales. Ils ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives à la sélection des personnels d’encadrement des centres et bureaux de vote, à faire prévaloir, en priorité, la qualification, l’intégrité, la neutralité, la probité et la moralité. Ils doivent aussi permettre aux représentants des candidats de disposer des copies des différents procès-verbaux ainsi que de garantir la protection des données personnelles des électeurs et des candidats. Etablir la liste des centres et des bureaux de vote en toute équité et traiter d’une manière diligente toute requête ou plainte émanant des candidats ou de leurs représentants sont également inscrits au chapitre des engagements de l’Anie et des services administratifs en charge des élections. A cela s’ajoute le respect du droit de réserve, du secret professionnel et du principe du secret du vote.



Les engagements des candidats aux élections et des partis qui y participent



Ce sont des engagements qui soulignent l’obligation pour les candidats et les partis qui participent aux élections de faire des déclarations véridiques, de s’abstenir de tous propos diffamatoires, insultes ou invectives envers d’autres candidats ou acteurs du processus électoral. Ils doivent s’abstenir aussi de toute déclaration erronée concernant les résultats officiels du scrutin. En outre, les candidats et les partis politiques s’engagent au respect des réunions et des programmes des meetings de campagne validés par l’Anie. S’ajoute le respect strict des espaces publicitaires et des modalités y afférents durant la campagne électorale. Ils s’engagent aussi à s’abstenir de tout usage malveillant des attributs de l’Etat et à respecter l’interdiction d’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, de même que les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, à des fins de propagande électorale. S’interdire toute action susceptible de perturber le bon déroulement de la campagne électorale ou encore l’utilisation de moyens détournés pour contraindre ou inciter à voter, fait partie également des engagements des candidats et des partis, qui ne doivent pas en outre recourir, en période de campagne électorale, à l’utilisation des moyens et privilèges dont ils disposent au titre de leur position ou fonction.



Les engagements des médias nationaux



En vertu de la Charte d’éthique de la pratique électorale, les responsables des médias nationaux, tous supports confondus, s’engagent notamment à assurer une couverture globale, équilibrée et objective durant toutes les phases de l’opération électorale. Ils doivent contribuer également aux choix éclairés de l’électeur en l’informant sur les programmes des candidats en lice. Les médias sont aussi tenus de s’interdire de relayer toute annonce, déclaration ou représentation visuelle de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou encore discréditant les institutions de l’Etat. Ils doivent aussi s’assurer de l’authenticité des informations diffusées et surtout s’interdire tout traitement préférentiel du candidat ou du parti politique qui utilise le support médiatique à des fins de publicité. Les médias doivent également s’interdire de publier ou de diffuser tout sondage portant sur les intentions de vote des électeurs ou les cotes de popularité des candidats, moins de 72 heures à l’échelle nationale et de 5 jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin.

Karim Aoudia