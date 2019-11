Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme : Réunion des Points focaux le 18 novembre à Alger

La 13e réunion des Points focaux du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (Caert) se tiendra du 18 au 20 novembre courant à Alger, a annoncé le centre dans un communiqué.

La même source a précisé que la réunion qui verra la participation des Points focaux nationaux et régionaux du Caert sera l'occasion d'«analyser l'état actuel du terrorisme sur le continent, d'améliorer le coordination dans la lutte antiterroriste et de déterminer la voie à suivre pour faire progresser les objectifs de lutte contre le terrorisme». Ses assises, qui regrouperont les représentants des Etats membres africains, les partenaires internationaux et les experts invités dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent feront des «exposés et participeront aux discussions sur la menace terroriste en Afrique et son impact sur la situation sécuritaire continentale et proposeront des recommandations pour améliorer la coopération et la riposte à opposer à cette menace terroriste», a ajouté le Caert. Alger a abrité plusieurs réunions des Points focaux du Caert dont la 12e tenue en décembre 2018 sous le thème «Promotion de l'équilibre entre la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme en Afrique». Depuis sa création en 2004, le Caert a tenu 12 réunions de Points focaux au cours desquelles des décisions très importantes en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme ont été prises. Ces réunions offrent également aux participants une plate-forme unique d'interaction, de partage d'expériences et de coopération. L’UA avait créé le Caert, dont le siège se trouve à Alger, pour coordonner les efforts individuels et collectifs interafricains pour faire face à la menace terroriste, à l'initiative de l'Algérie.