Projet de loi relatif aux lois de Finances : Les éclairages de M. Loukal

Lors de la présentation, hier, à l’APN du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique 18-15 relative aux lois de Finances, le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a apporté tous les éclairages nécessaires, réclamés par les députés, et mis en relief, l’importance de cet amendement.

La séance plénière —présidée par M. Slimane Chenine, président de cette institution parlementaire et à laquelle ont pris part deux autres représentants du Gouvernement, en l’occurrence, le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab et le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil— propose la révision de l'article 18 de la loi actuellement en vigueur qui stipule que «seules les lois de finances prévoient des dispositions relatives à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu'en matière d'exonération fiscale». La proposition du ministère qui est soumise à l’appréciation des députés est de procéder, en fait, à l'amendement de cet article de façon à permettre au secteur des hydrocarbures de bénéficier de sa propre fiscalité et en séparant cette dernière des lois de finances.

Aussi, pour répondre à ce souci, il est ainsi suggéré de rajouter au texte un nouvel alinéa au niveau de l'article 18, précisément. Cet alinéa proposé note que le régime fiscal applicable aux activités à venir liées au secteur des hydrocarbures pourrait être introduit à un statut particulier en excluant les dispositions relatives aux exonérations fiscales. Il faut savoir que les activités à venir devant être concernés par cette disposition devraient comprendre à la fois «l'exploration, l'exploitation et la production». Clair, net et précis, le ministre des Finances fera remarquer que cette séparation est «exceptionnelle pour les activités à venir des hydrocarbures».



En somme, ce texte propose la séparation du régime fiscal du secteur des hydrocarbures



Avec cet amendement, le rôle de Sonatrach sera renforcé en sa qualité d'opérateur économique dans le développement du pays à travers «l'introduction de la flexibilité nécessaire dans ses négociations avec ses partenaires étrangers en vue de relancer les activités de prospection et d'exploration en stagnation depuis des années». La négociation des partenaires de Sonatrach directement avec la société nationale sur les détails de la fiscalité appliquée aux contrats de partenariat dans les domaines de prospection et d'exploration leur donnera donc «la confiance et mettra fin à la bureaucratie dans ce domaine», est-il notamment relevé. En somme, ce texte propose la séparation du régime fiscal du secteur des hydrocarbures.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a, pour sa part, insisté sur le fait que «le temps presse pour l'Algérie de sortir de sa crise» et qu’un changement est «nécessaire pour attirer les investissements étrangers dans le secteur de l'énergie». Poursuivant ses propos, il a également déclaré que le climat des affaires dans le secteur des hydrocarbures ne pourrait être amélioré sans cet amendement. Le ministre de l’Energie a, par ailleurs, appelé les députés à bien réfléchir à ce sujet et en toute objectivité, avant de trancher.



« Un changement est nécessaire pour attirer les investissements étrangers dans le secteur de l'Energie »



Lors de l’examen de ce projet de texte, nombre de députés, issus de différentes formations politiques, ont estimé que «la modification, de nouveau, de la loi organique relative aux lois de Finances, une année après son amendement, pourrait donner une mauvaise impression sur la stabilité de la législation algérienne» ou «vider la loi de Finances de son contenu».

Lors de son intervention, le député du parti FLN, Benlakhdar Naoum, a mis l’accent sur l’importance d'adopter «une vision économique réelle et prospective» de même qu’il a mis en garde contre «l'instabilité politique et économique qui découragera certainement les investisseurs». Le député du même parti, Soumia Khelifi, a notamment affirmé que «l'instabilité législative consacrée par cet amendement pourrait entraver l'investissement en Algérie», considérant que la séparation du régime fiscal des hydrocarbures des lois de Finances constitue, ont-ils dit, «une violation de l'article 19 de la Constitution». Lui emboitant le pas, le député Ilyes Saadi s'est dit quant à lui «consterné» du changement permanent des législations, et des propositions «rapides» sans pour autant laisser aux députés suffisamment de temps afin de les examiner.

Des députés RND ont également pour leur part affiché certaines appréhensions, à propos de cet amendement.

Les députés partagés entre appréhension et réserves



C’est le cas; notamment pour le député, Lakhdar Sidi Athmane, qui a évoqué des appréhensions quant à «l'ambiguïté», a-t-il dit, de cet amendement. Lors de son intervention, le membre de l’APN, Sidi Athmane a soutenu que «le régime fiscal est un ensemble complémentaire indissociable, d'autant que le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures propose, selon lui, plusieurs exceptions qui pourraient déboucher sur des exonérations fiscales».

Pour sa part, le député Hakim Berri ne pense carrément que l’amendement proposé «consacre l’instabilité de la législation algérienne et le manque de prospection».

Des appréhensions ont aussi été formulées par la députée Badra Ferkhi, du groupe des indépendants qui s'est interrogée sur «la logique de l'amendement d'une loi, une année après sa modification ».

La loi organique 84-17 relatives aux lois de Finances, qui a été, pour rappel, amendée en 2018 à travers l'introduction de réformes de fond, autorisait, en son article 13, la possibilité de la législation fiscale à travers d'autres textes que les lois de Finances, notamment en ce qui concerne la loi sur les hydrocarbures. Cette possibilité a été annulée par l'article 18 de la loi 18-15.

L'amendement proposé constitue ainsi, un retour à ce qui était en vigueur au titre de la loi 84-17 concernant la possibilité d'instituer des législations fiscales distinctes des lois de Finances, notamment dans le secteur des hydrocarbures.

Dans une allocution prononcée à l'issue du débat, le président de l’APN, Slimane Chenine a mis en évidence «l'importance du projet de loi modifiant la loi 18-15», tout en signalant également «l'impérative stabilité législative en Algérie».

Soraya Guemmouri