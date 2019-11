M Fayçal Ouhadda, Président de l’association des diabétiques, invité de notre forum : « La prise en charge des malades enregistre un net recul »

C’est un véritable coup de colère qu’a lancé, hier, M. Fayçal Ouhadda, président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger, contre le système de Sécurité sociale, la CNAS en l’occurrence, pour le recul enregistré dans la prise en charge des malades atteints de diabète.

Invité hier à notre Forum, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, M. Ouhadda n’a pas mâché ses mots pour accuser ouvertement la CNAS d’avoir «abandonné» les diabétiques, notamment avec cette décision de limitation des bandelettes d'auto-surveillance glycémique à une boîte par trimestre pour les malades atteints de diabète de type 2 stabilisés et traités par voie orale. «Cette décision va à l'encontre de l'intérêt des personnes diabétiques qui nécessitent une attention médicale particulière et continue afin d’éviter les complications de la maladie» dit-il .

Notre invité s’insurge, par ailleurs, contre le silence des pouvoirs publics, plus précisément la CNAS, sur les appels de détresse lancés par les parents d’enfants diabétiques nécessitant la pompe à insuline, pour la gestion de leur maladie.



La pompe à insuline n’est pas un luxe, mais une nécessité



«La pompe à insuline est le meilleur moyen de contrôler la glycémie chez l’enfant atteint de diabète, et plusieurs études l’attestent. Mais, hélas, les enfants algériens atteints de diabète ne peuvent pas en bénéficier, car la pompe et son consommable ne sont pas pris en charge par notre régime de Sécurité sociale. Une mauvaise gestion du diabète engendre beaucoup de frais au final, et prévenir ses complications est la meilleure des solutions pour tout le monde», dit M. Ouhadda, qui fera, à l’occasion, un véritable plaidoyer pour le remboursement de la pompe et ses consommables, en précisant que «la pompe à insuline n’est pas un luxe, et les enfants diabétiques doivent en disposer afin d’éviter les complications du diabète et leur prise en charge qui coûte si cher à l’État». Selon le président de l’association, cette pompe, qui diffuse en continu de l'insuline pour équilibrer la glycémie, offre des avantages par rapport aux injections multiples quotidiennes qui peuvent être une agression pour l’enfant. «Ce dispositif, qui constitue une alternative à la manière classique, à savoir l’injection, peut contribuer à optimiser la prise en charge de ces patients en leur apportant une meilleure qualité de vie et une autonomie, pour mieux gérer la maladie», a-t-il précisé. Soulignant l’absence de chiffres fiables déterminant le nombre de diabétiques en Algérie, M. Ouhadda a estimé que près de 5 millions de personnes à travers le pays souffrent de cette pathologie, parmi elles 1 million d’enfants.

Pour mieux cerner cette maladie qui représente un véritable problème de santé publique, l’interlocuteur a appelé à l’élaboration d’un registre national de diabète. Il a, dans ce même ordre d’idées, déploré le manque d’éducation thérapeutique des diabétiques et la négligence des médecins quant à cette maladie qui touche 5 millions de personnes en Algérie. Représentant le ministère de la Santé, Dr Djamila Nadir, sous-directrice des maladies non transmissibles, révèle qu’un travail est actuellement en chantier entre le ministère du Travail et la CNAS, pour mettre en place «un processus» qui est un guide de fonctionnement de la pompe à insuline qui définit le traitement, les consommables et tout le circuit de prise en charge de la pompe à insuline. «Ce travail doit normalement faciliter la tâche à la CNAS, pour mieux maîtriser ce traitement, et, par conséquent, décider d’un éventuel remboursement de la pompe à insuline», dit Dr Nadir.



Création prochaine d’unités spécialisées pour le pied diabétique



La représentante de la Santé annonce par ailleurs la création de trois structures de référence pour la prise en charge du pied diabétique, véritables problème de santé public. «Il s’agit de réseaux de prise en charge multidisciplinaire qui se charge de prévention, mais aussi de traitement de chirurgie et de suivi», explique Dr Nadir .

Pour le président de l’association, M. Fayçal Ouhadda, «les pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment en charge le pied diabétique comme les autres pathologies, et la ressource humaine reste très insuffisante». Et d’ajouter : «Les malades souffrant du pied diabétique vivent un calvaire, ne savant plus quoi faire. Les malades sont souvent coincés, ne sont pas orientés, et après des mois, le pied du malade s’aggrave et risque d’être amputé de tout le pied, alors qu’on pouvait couper juste un orteil ou deux. Même après l’amputation, le malade n’est toujours pas orienté.»

Le président de l’association a indiqué que «le traitement du pied diabétique est multidisciplinaire, comme la participation d’un pédologue et l’implication impérative de la chirurgie vasculaire qui est inexistante en Algérie par manque de chirurgiens spécialisés». Selon M. Ouhadda, il est temps de trouver des solutions concrètes pour les malades, comme leur permettre de se soigner dans les structures privées, en prenant en charge le remboursement des injections par la CNAS. «Les malades qui sont suivis dans les cliniques privées souffrent aussi de la cherté des injections qui coûtent plus de 30.000 DA l’unité. Même en étant affilié à la CNAS, elles ne sont pas prises en charge», a-t-il estimé. Fayçal Ouhadda a affirmé que son association reçoit, quotidiennement, des malades qui se plaignent des médecins qui refusent, pour une raison ou pour une autre, de les prendre en charge au sein des hôpitaux. Et de préciser que les médecins refusent de prendre en charge les malades au service de la chirurgie, car le malade doit occuper un lit, durant un mois complet, d’autres refusent pour un problème d’infection. Notre invité a profité de sa présence à notre Forum pour lancer un appel de sensibilisation au dépistage du diabète, afin de réduire les risques de complications. «Si nous voulons éviter la progression de cette maladie, et en particulier celle du diabète de type 2, nous devons repenser notre vie quotidienne», a-t-il indiqué.

Le conférencier a affirmé que le nombre de diabétiques ne cesse d’augmenter. Le chiffre avancé est de 30.000 nouveaux cas annuellement. Cette hausse trouve son explication dans notre régime alimentaire, les mutations en matière nutritionnelle, l’absence d’activité physique, mais aussi les états de stress.

Farida Larbi

--------------------------------

Manque d’infrastructures dédiées à cette pathologie

Il y a eu, hier, des échanges assez vifs sur la question de «la prise en charge» des diabétiques, entre la sous-directrice des maladies intransmissibles au ministère de la Santé, Djamila Nadir, et le président de l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger, Fayçal Ouhadda, lors de leur passage au Forum d’El Moudjahid.

À cette occasion, M. Ouhadda a parlé de son expérience en ce qui concerne sa «proximité» directe avec les personnes touchées par le diabète, indiquant que ce «fléau» cible chaque personne, «peu importe son âge», précisant que la sphère de cette maladie chronique ne cesse de s’élargir. Par ailleurs, la responsable au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en exergue les efforts déployés dans le but de garantir le service public.

Dans ce cadre, Dr Nadir a tenu à préciser que le ministère de la Santé «n’est pas le seul responsable» de la prise en charge des patients, peu importe le degré de leur maladie, indiquant que d’autres ministères et leurs démembrements y sont impliqués, entre autres la CNAS, «censée rembourser toute la production pharmaceutique».

Selon M. Ouhadda, «la politique de la prise en charge des diabétiques est limitée et ne sert pas, dans le fond, les personnes touchées par ce fléau, malgré la disponibilité de la carte Chifa» et d’autres avantages qui servent, normalement, les diabétiques, entre autres le rôle des médecins conventionnés dans «le traitement des personnes touchées par cette maladie».

Par ailleurs, l’intervenant a dénoncé «la pratique de certains médecins généralistes qui font de la santé du malade, un produit du commerce», même «s’ils ne prennent pas le degré de la maladie au sérieux».

Après avoir dénoncé le «manque» de coordination entre les médecins dans le traitement de cette maladie sensible qui touche différentes spécialités, le président de l’Association des diabétiques a évoqué la question de «la migration de la majorité des diabétiques aux cliniques privées, à cause du manque de structures publiques qui leur sont dédiées», indiquant que «la majorité des services ne prennent pas les diabétiques pour une durée déterminée, à cause du maque de places», précisant, à la fin, que «cette pratique met la santé du malade en péril».

Hichem Hamza