Air Algérie : un chiffre d’affaires de 53 milliards de DA

Air Algérie, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 53 milliards de DA durant les sept premiers mois de 2019, soit une augmentation de 5% comparativement à la même période de l'année passée, et enregistré en 2018 un trafic record de 6,5 millions de passagers.

Pour le responsable de la communication de la compagnie nationale algérienne, l’année dernière a été «riche» en réalisations, que ce soit au plan quantitatif ou qualitatif. «Ce nombre record de clients constitue un argument de plus pour l’image de notre compagnie qui ne cesse d’avancer dans le bon sens», a noté Amine Andaloussi, joint par El Moudjahid par téléphone. Ce dernier nous affirme qu’en 2018, le réseau a connu une extension par l’ouverture de quatre nouvelles lignes depuis sa base à l’aéroport d’Alger-Houari-Boumediène, vers Charleroi (Belgique), Valence (Espagne) sans oublier Douala (Cameroun) et Libreville (Gabon) qui ont été reportées à mars prochain.

Selon notre interlocuteur, Air Algérie parie fortement sur la poursuite de sa «nouvelle» stratégie visant à atteindre un taux de croissance «distinct» afin de «réduire» le soutien du Trésor public en offrant ses services dans le domaine de la maintenance et des transports à un certain nombre de partenaires, notamment les compagnies de africaines. Il ajoutera que les structures de maintenance de la compagnie aérienne nationale sont certifiées par l'aviation civile, les constructeurs et les autorités étrangères.

Andaloussi a assuré que la faillite récente de la compagnie française privée ‘‘Aigle Azur’’ n’a pas eu d’impact sur le transport aérien algérien et précisé qu’Air Algérie a développé une stratégie commerciale visant à conquérir de «nouveaux» marchés avant le départ de la société française, en multipliant par deux le nombre de vols vers les aéroports français, en réponse aux demandes des expatriés algériens. Il rappellera que les vols d’Aigle Azur ont représenté 50% des vols entre la France et l'Algérie et rappelé que la compagnie privée a transporté près de 2 millions de passagers en 2018 et réalisé un bénéfice de 300 millions d'euros. Le chargé de com’ d’Air Algérie indiquera par la même occasion que la compagnie aérienne nationale a procédé également au lancement, le 30 octobre dernier, d’une ligne régulière directe reliant Constantine à la ville française Lille, qui sera opérationnelle à raison de deux vols par semaine (mercredi et vendredi).

Andaloussi a insisté par ailleurs sur l’importance d’acquisition des nouvelles technologies pour assurer «davantage» de confort à la clientèle et expliqué que dans le cadre de sa stratégie de développement, entamée depuis deux ans, la compagnie aérienne vient d’acquérir deux systèmes d’exploitation des recettes commerciales. «Une nouvelle technologie de pointe, conforme aux dernières évolutions du secteur de l’industrie de l’aérien, permettra justement à Air Algérie de contrôler ses données passagers et frets en temps réel et d’optimiser ses recettes», a-t-il fait remarquer, rappelant que la présence d'Air Algérie à la 51e Assemblée générale des compagnies aériennes africaines avait «contribué» à la conquête de nouveaux clients souhaitant bénéficier de services de maintenance assurés à 100% par des Algériens, mis à la disposition de six entreprises africaines. Air Algérie cherche à «élargir» son réseau commercial, d'autant plus que de nombreuses compagnies aériennes africaines ne disposant pas d'une licence dans l'espace aérien européen leur permettant de recourir aux services de la société de transport aérien General Air Company. Sur un autre registre, Air Algérie a programmé 477 vols d'une capacité de 126.515 places pour couvrir les vols de la Omra 2019, a indiqué lundi dernier un communiqué de la société. La société a mobilisé, pour cette saison, trois nouveaux vols sur une ligne directe à partir de la wilaya d'Adrar (Sud algérien) vers les Lieux saints. Après avoir réactivé le ‘‘e-paiement’’, la compagnie aérienne a relancé le 4 novembre dernier ses vols à destination des Lieux saints, lesquels se poursuivent jusqu'à la fin mars 2020.

Mohamed Mendaci