Salon national du fromage artisanal : Le terroir sur un plateau

«Les ingénieurs, cadres et experts de l’institut technique des élevages (ITELV) ont été chargés de se déplacer dans toutes les régions du pays, afin de repérer, d’identifier, de classer et d’estimer le potentiel caprin, destiné notamment à la production laitière. Cela afin d’accompagner les producteurs et éleveurs et leur permettre de développer cette activité et la rendre rentable».

C’est ce qu’a annoncé hier, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, lors de l’inauguration du Salon national du fromage artisanal qu’organise l’association nationale des produits du terroir, au siège de la chambre nationale de l’agriculture aux Pins maritimes (Alger). Le ministre a assuré qu’«une instruction du ministère a été adressée aux encadreurs et administrateurs chargés de la filière laitière pour accompagner les producteurs et éleveurs de chèvres à lait, principale ressource pour la production des fromages, dans certaines zones et régions du pays».

M. Omari a ajouté que «d’autres projets de labellisation sont en cours d’étude, notamment celui de la fromagerie de Bouazza (Oum Bouaghi)». Au cours de sa tournée des étals, le ministre a eu a apprécier la qualité des produits exposés par des artisans qui ont pu s’investir brillamment dans cette filière, après avoir dépassé «les obstacles liés aux contraintes administratives, l’absence d’aide financière, ou un réel accompagnement des autorités locales». C’est ce qui a été soulevé d’ailleurs par les exposants venus présenter leurs produits et attirer également l’attention des autorités publiques sur la nécessité de fédérer les efforts pour améliorer la capacité de production de la filière. Toute en soulignant qu’il fallait surmonter les obstacles qui s’opposaient au développement d’une véritable activité dans la production fromagère caprine, M. Omari a expliqué que «la production artisanale joue un rôle important dans la consolidation de l’économie rurale, l’autre pilier de la diversification des richesses de l’économie nationale». Avec une dizaine exposants, le Salon s’impose comme le rendez-vous professionnel incontournable pour l’ensemble des acteurs de la filière laitière. Ce qui est appréciable, c’est cet esprit de communication et de contact qui se noue entre les producteurs venus des quatre coins d’Algérie, «pour réfléchir sur des idées de partage d’expérience, d’échange et d’entraide» s’exprime l’un des exposants et «pour l’adhésion de l’ensemble des acteurs à une démarche collaborative visant à créer une synergie et à mutualiser les potentiels».

Les visiteurs sont attendus les 12 et 13 novembre pour apprécier la qualité, le goût, le savoir-faire et l’innovation dans cette filière qui comptabilise des dizaines de sortes de fromages plus parfumés les uns que les autres, avec une multitude de fines herbes et épices qui vont certainement réjouir les papilles de ceux qui vont y goûter, au cours de ces deux journées. Outre les consommateurs, le public cible de ce Salon est constitué notamment de crémiers fromagers, de restaurateurs, d’importateurs et grossistes, et de commerçants qui vont se déplacer pour rencontrer les fournisseurs producteurs de fromages et produits laitiers. «Découvrir et déguster les produits nouveaux dans la convivialité et l’échange» sont d’ailleurs les mots qui définissent le mieux ce Salon. A titre indicatif, la consommation nationale de lait est de 139 litres par habitant/an, alors que la moyenne recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est de 90 litres par habitant/an.

A noter que les spécialistes en nutrition indiquent que le fromage le plus consommé est le fromage fondu. Les Algériens en consomment plus de 20.000 tonnes chaque année. Le fromage en portions se taille la part du lion.

Ce qui explique cette tendance à la consommation, est le facteur de conservation de longue durée du fromage fondu qui n’a pas besoin de chaîne de froid. Celui-ci reste également le moins cher. Les quantités disponibles sur le marché, produites par différentes entreprises privées et publiques, ont fait que le recours à l’importation a cessé depuis plusieurs années.

Tahar Kaïdi