Parcs culturels en Algérie : Préserver les territoires d’exception

L’Algérie est le plus vaste pays du continent africain et possède un réseau de parcs culturels couvrant une superficie totale de plus d’un million de km2, soit près de 44% du territoire national.

Ces parcs culturels reconnus comme des territoires d’exception, même à l’échelle internationale, offrent ainsi, une combinaison harmonieuse entre nature-culture et un mode de gouvernance et de gestion qui leur permettent de préserver et de valoriser les richesses éco-culturelles qu’ils recèlent.

De ce fait, il a été mis en place un projet national de conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et utilisation durable des services écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie. Ce dernier, s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre le gouvernement algérien et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Il a était mis en place un projet des parcs culturels algériens (PPCA) coordonné par le ministère des Affaires étrangers et de la Coopération internationale, mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et exécuté par le ministère la Culture.

«Ce projet table sur deux phases dont la première s’étalant de 2005 à 2009 est relative aux interventions sur les territoires des parcs du Tassili n’Ajjer et de l’Ahaggar, tandis que la seconde (2014-2021) se veut une intervention élargie sur le territoire des cinq parcs culturels existant en Algérie, en l’occurrence le parc culturel de Tassili n’Ajjer, le parc culturel de l’Ahaggar, le parc culturel de l’Atlas saharien, le parc culturel du Touat Gourara Tidikelt et le parc culturel de Tindouf.

L’objectif est de protéger et de mettre en valeur le patrimoine culturel national dans une stratégie générale d’aménagement et de développement du territoire, selon la loi n°10-02 du 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d'Aménagement», a expliqué le directeur du projet, Amokrane Salah, dans son exposé présenté, avant-hier, à la Bibliothèque nationale d’El Hamma (Alger), lors de la journée de formation et de sensibilisation destinée aux journalistes. Il a précisé dans le même sillage que l’objectif de la nouvelle politique d’aménagement et de développement durable du territoire, consiste en la protection, la mise en valeur et l’utilisation rationnelle des ressources patrimoniales, naturelles et culturelles et leur préservation pour les générations futures.



Les défis des parcs culturels



Les défis des parcs culturels désertiques se concentrent en premier lieu sur la nécessité économique (essor économie local) les contraintes environnementales à travers la conservation de la biodiversité, et d’éviter les déperditions socioculturelles en ayant une «meilleure» sauvegarde de la nature, notamment les pertes patrimoniales par le biais de la sauvegarde du cachet architectural. Selon les explications du Dr. Cherifa Bensadek, expert en tourisme durable, il est «important de procurer une valeur économique aux espaces naturels, avec une exploitation raisonnée de leurs ressources.

L’experte à expliqué dans son exposé, présenté lors de cette journée, que l’écotourisme dans les parcs culturels consiste à avoir une économie «efficace» des zones naturelles ou sites culturels menacés, à «valoriser» les sources d’inspiration existantes qui peuvent servir de modèle pour une industrie touristique.

«La promotion et l’instauration de l’écotourisme peut servir aussi à absorber le taux du chômage par le développement des emplois locaux pour les habitants de ces zones désertiques. C’est aussi un moyen d’encourager la destination Algérie, en donnant la meilleure image des marques de destination (bonne publicité), mais aussi offrir le plaisir pour toutes les parties : les voyageurs qui partent à la conquête d’une découverte et d’un savoir, mais aussi les locaux qui peuvent avoir un échange avec ces visiteurs (nationaux et même étrangers) et la rentabilité pour leur région», a-t-elle expliqué..

Kafia Ait Allouache