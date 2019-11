Oran : Classement des établissements de restauration

La commission de wilaya d'Oran chargée du classement des établissements de restauration a été installée, a-t-on appris hier auprès de la direction du tourisme et de l'artisanat. Décidée par la wilaya, en application du décret exécutif d'avril 2019 portant organisation de l'activité des restaurants touristiques, l'installation de la commission s'inscrit dans le cadre de la décentralisation du classement qui s'effectuait auparavant au niveau du ministère de tutelle, et ce afin de développer davantage le secteur, a expliqué le chef de service, suivi des activités à la direction du tourisme. La commission de wilaya de classement, composée de représentants de plusieurs secteurs, dont ceux du commerce, de la santé et de l'environnement, entamera ses activités après la signature du réglementa interne par le wali, a indiqué Mourad Boudjenane, soulignant que le classement prend en considération de nouveaux critères pour la promotion de l'activité de restauration afin d'offrir des prestations touristiques de qualité. L'opération de classement obéit à des conditions concernant la qualité de service fourni aux clients, le professionnalisme, la qualité du repas, la surface de la cuisine par rapport à la salle de restauration, le nombre du personnel, leur niveau de formation et autres critères en vigueur dans ce domaine. Pour rappel, le nombre d'établissements de restauration au niveau d'Oran est de 38 restaurants classés selon différentes étoiles.