Ouargla : Subventions d’associations touristiques

Vingt-sept associations touristiques activant à travers différentes communes de la wilaya d’Ouargla ont bénéficié de subventions, au titre de l’année 2019 pour une valeur globale de 5 millions de dinars, a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA). Initiée par l’Assemblée populaire de la wilaya (APW), cette opération, dont le montant consacré «ne répond pas aux besoins croissants», a pour objectif de soutenir ces associations dans la réalisation de leurs programmes visant à promouvoir la destination Ouargla, à l’occasion de la saison touristique saharienne 2019-2020, a affirmé le directeur du secteur, Abdallah Belaïd. Il s’agit de programmes relatifs au tourisme de circuit (sorties de courtes durées vers les zones périphériques sahariennes et présahariennes), ainsi que l’organisation de manifestations et d’expositions dédiées, notamment à la promotion de l’artisanat traditionnel, a-t-il précisé. La wilaya d’Ouargla dispose d’un riche potentiel pour développer plusieurs types de tourisme, allant du tourisme d’affaires et de congés, au tourisme scientifique, culturel, religieux, de santé et de bien-être et l’éco-tourisme, a-t-il souligné. Selon M. Abdallah Belaïd, le développement de nouvelles niches, dont le thermalisme, le bain de sable, le trekking et le ski sur sable, en plus de la valorisation de celles existantes revêtent une grande importance afin de répondre aux besoins des touristes et insuffler une dynamique socioéconomique à travers la création de richesse et d’emplois. Pour consolider les capacités d’accueil existantes, la wilaya d’Ouargla compte de nombreux projets touristiques retenus dans le cadre de l’investissement privé, à travers le territoire de différentes communes telles qu’Ouargla, Nezla, El-Hedjira, Touggourt et Hassi-Messaoud, a-t-on indiqué à la DTA. Appelés à générer de nouveaux emplois au profit de la main d’œuvre locale, ces futures structures (villages de vacances, hôtels et motels), actuellement à différents taux d’avancement de leurs chantiers, vont permettre d’accroitre de plus de 2.000 lits les capacités d’hébergement dans al wilaya d’Ouargla, selon la DTA.