PME : Les mécanismes de financement à l’étude

La 1re édition du séminaire national sur les mécanismes et moyens de renforcement du rôle des PME comme appui à la diversification et le développement économique durable se tiendra, aujourd'huii à Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs. La rencontre, initiée par la maison de l'Entrepreneuriat, en collaboration avec le centre universitaire Ahmed- Ben-Yahia El-Ouancharissi de Tissemsilt, abordera plusieurs thèmes, dont «L'entrepreneuriat et la création de PME en Algérie» et «Les mécanismes de financement innovants des PME», entre autres, a expliqué le vice-président du forum, Djilalli Laâkab. Des enseignants et chercheurs de différentes universités et centres de recherche du pays prendront part à ce forum, ainsi que des consultants et des spécialistes dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Cette manifestation scientifique vise à mettre en lumière l'importance des PME et l'entrepreneuriat dans la réalisation du développement économique et la nécessité d'une formation qualitative en entrepreneuriat au profit des étudiants universitaires, précise-t-on de même source. La rencontre vise également à mettre en exergue le rôle des organismes de soutien et d'accompagnement dans la mise en place de ces entités, a ajouté la même source. Prendront part également à cette manifestation des représentants de PME de Tissemsilt, des directeurs des maisons de l’Entrepreneuriat relevant d'universités et de de centres universitaires du pays, ainsi que des responsables des dispositifs d'aide à l'emploi dans la wilaya.