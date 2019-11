Répression des fraudes : Plus de 1.600 procès-verbaux à El-Tarf

Les agents de contrôle et de la répression des fraudes, relevant de la direction du commerce de la wilaya d'El-Tarf, ont dressé, durant les neuf premiers mois de l'année en cours, 1.632 procès-verbaux (PV) à l'encontre des commerçants contrevenants à la réglementation en vigueur, a-t-on appris auprès des services de la DCP. Au cours de la même période, 9.868 opérations de contrôle ont été effectuées, soldées par 1.639 infractions à la réglementation, notamment la non-conformité des produits mis à la vente et la transparence des pratiques commerciales, a ajouté le directeur local du commerce, Omar Chaabna. La valeur des marchandises non facturées proposées à la vente, relevée durant cette même période, était de l'ordre de 2.933.299.00 dinars, a souligné la même source, en rappelant que les opérations de contrôle ont été intensifiées durant le mois de carême, «période durant laquelle des commerçants véreux n'hésitaient pas à user de divers stratagèmes pour tirer un maximum de profit». Pas moins de trois tonnes et demie de produits impropres à la consommation, d'une valeur globale de 1.169.951.00 dinars, ont été également saisis à la période indiquée, a ajouté la même source, qui a fait état de la fermeture de 138 locaux commerciaux. Les principales infractions constatées en matière de contrôle des pratiques commerciales portent sur le défaut d'affichage des prix et tarifs (856 PV), le défaut de registre du commerce (97 PV), ainsi qu'au défaut de facturation et la non-conformité des factures (28 PV), a-t-on noté. En matière de contrôle de conformité et de répression des fraudes, la même source a indiqué que les équipes de contrôle ont dressé 234 PV pour défaut d'hygiène aux différents stades de fabrication et de commercialisation des produits alimentaires, 6 autres pour non-respect de l'obligation d'informer le consommateur à travers l'étiquetage des produits mis en vente, ainsi que 44 autres PV pour la mise en vente de produits non conformes en matière de spécifications microbiologiques ou physico-chimiques des produits de large consommation, et enfin 141 PV pour absence d'autocontrôle.