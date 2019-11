Algérie-Portugal : renforcementdu partenariat

Une journée d'information sur les opportunités d'affaires entre l’Algérie et le Portugal a été tenue, hier au niveau de l'École supérieure algérienne des affaires (ESAA), à El-Mohammadia, Alger, en présence de l’ambassadeur du Portugal, Carlos Oliveira et de nombreuses entreprises. Organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, en partenariat avec l'ambassade du Portugal, cette importante journée d’information a constitué une opportunité idoine pour présenter les opportunités d’affaires et de partenariat avec les entreprises portugaises, et de faire connaître aux opérateurs économique algériens, les possibilités de placement de leurs produits sur le marché portugais, ainsi que les perspectives de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises des deux pays. Intervenant à cette occasion le secrétaire général de la CACI, Bezahi Abdelhak, a mis en avant les différentes opportunités qu'offre le marché algérien, invitant à cet effet les hommes d’affaires portugais à venir investir davantage et nouer des partenariats gagnant-gagnant. Il dira dans ce sens que «l’organisation de cette rencontre constitue un signal fort de la volonté des deux pays pour renforcer le partenariat». Pour lancer des projets durables, il a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur trois éléments à savoir, la cumulation des investissements, l’amélioration des compétences et la productivité. Il a rappelé à cet effet qu’un protocole d'accord portant création d'un conseil d'affaires algéro-portugais, a été signé entre les chambres de commerce des deux pays. Ce conseil d'affaires s'est fixé comme objectif de «constituer le cadre institutionnel à partir duquel s'opèreront les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays, ainsi que les différents accords de coopération et de partenariat susceptibles de développer les opportunités d'affaires communes en fonction des potentialités et des attentes des deux parties». De son côté, Carlos Oliveira a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui confirme, a-t-il-dit, que «la coopération entre les deux pays ne cesse de connaître une amélioration constante. Mettant à profit cette occasion, l’ambassadeur a invité les hommes d’affaires algériens à investir au Portugal afin d’exploiter les opportunités qu’offre ce marché, tout en estimant que «les nouveaux partenariats qui seront établis peuvent engendrer une nouvelle ère dans la relation, notamment économique». La cinquième réunion de haut niveau tenue à Lisbonne en 2018, a vu les deux pays signer 13 accords de coopération. Il s’agit, entre autres, de deux accords relatifs à la coopération dans le domaine de la Protection civile, et sur la coopération dans le domaine de la santé et dans le domaine du transport aérien. Un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, ainsi qu’un autre dans le domaine de la protection et de la promotion sociales ont été également signés. Il y a lieu de rappeler que l’Algérie est le deuxième plus grand marché du Portugal en Afrique.

Ainsi, le Portugal figure parmi les premiers clients de l’Algérie, avec 457 millions de dollars, au premier semestre de 2016. Les entreprises portugaises sont présentes en Algérie, notamment dans les secteurs du BTBH et des TIC.

M. A. Z.