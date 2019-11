Youcef Bouabdallah, économiste : « Il y a urgence pour les réformes »

Dans notre pays, on a toujours eu à s’intéresser aux aspects financiers sans les relier à la réalité économique, et encore moins aux mécanismes qui les génèrent.

S’exprimant, hier, à l’émission «l’Invité de la rédaction» de la Chaîne III de la Radio algérienne, le professeur Youcef Bouabdallah constate que «les aspects financiers au niveau macroéconomiques ne correspondent pas au flux de l’économie réelle. Donc, si on veut réformer l’économie, c’est avant tout aller dans la réalité et non pas dans ses seuls aspects financiers qui jusqu’en 2014 ont masqué la réalité» grâce à «la magie de la rente pétrolière». C’est juste pour «mesurer tout le temps qu’on a perdu en cinq ans», a-t-il déploré. De surcroît, souligne-t-il, «on attend que les finances aillent mal pour qu’on découvre que l’économie va plus mal qu’on ne le croit». Par conséquent, la question qui se pose aujourd’hui est «comment générer des flux financiers qui correspondent à la productivité réelle de notre économie appuyée, à ce jour, sur l’exploitation des hydrocarbures». Une question, dit-il, «qui nous amène au chantier des réformes à entreprendre pour les prochaines échéances quelle que soit l’issue de la sphère politique». Dans sa lancée, le professeur Bouabdallah anticipe «une phase d’austérité plus ou moins sévère qui attend l’Algérie dans le très moyen terme, c'est-à-dire dans une année et demie ou deux, à moins d’imaginer un scénario catastrophe», autrement dit, «livrer le pays aux étrangers». De toute évidence, « c’est un scénario inimaginable et c’est la pire chose qui puisse nous arriver». Toutefois, «Il vaut mieux encore discuter avec toutes les parties prenantes si on veut garder un minimum de souveraineté, un minimum de contrôle sur notre pays», recommande l’intervenant car, «le moindre mal c’est de nous partager l’austérité et de nous mettre au travail». A ce propos, notre économiste a fait remarquer qu’«aucune mesure n’a été prise dans le sens de réformes structurelles. On est toujours dans l’attente et on a l’impression qu’on est tétanisés par ce proche avenir», alors que, prévient-il, «une échéance mauvaise arrive à grand pas». L’invité de la rédaction souligne le fait qu’ «il va falloir accepter de véritables réformes». Si dans les années soixante, il y avait cette fonction industrialisante du pétrole qui était précisée, donc, il y avait une vision, aujourd’hui, c’est plutôt la prudence, comme principe qui guide les politiques économiques menées aussi sans mode de gouvernance, fera-t-il constater, «le bilan des officiels est alarmant», à ce titre, et pour cause : «On se retrouve avec un pays qui a complètement raté son industrialisation et qui a épuisé ses réserves», souligne-t-il, et d’admettre qu’«il y a urgence pour les réformes». Une démarche qui exige «un consensus avec l’ensemble des acteurs de la société». Ces réformes doivent être entreprises sans attendre d’autant plus qu’«aujourd’hui, nous savons que l’Etat est en panne sur le plan financier et ça signifie une panne générale», avertit le professeur. «On est dans le rouge», affirme-t-il. «Si on persiste à la même cadence, d’ici 10 ans, on sera un pays à genoux parce qu’on n’a pas su produire, on n’a pas trouvé le mix énergétique qu’il faut, et on n’a pas trouvé d’autres moteurs de croissance autre que les hydrocarbures». En fait, «le pays s’est appauvri depuis longtemps mais on affichait des apparences de richesse». Aussi, «le débat sur le pétrole est un faux débat», affirme l’invité de la rédaction estimant «qu’il faut passer à autre chose, à savoir comment produire de la croissance sans le pétrole et sans les réserves de changes». C’est là «un chantier dur, difficile et douloureux qui attend les prochains gouvernants et le peuple algérien». Selon lui, «Il faut commencer par dire la vérité, rétablir les équilibres financiers à partir de cette vérité». L’économiste estime que «le budget de l’Etat peut retrouver ses équilibres en agissant sur tous les soutiens que l’Etat apporte aujourd’hui à la société et à l’économie. Mais, pour ça il faudrait développer une capacité régalienne, une capacité de force publique pour aller débusquer ces réserves». Seulement, précise-t-il, «si on peut équilibrer le budget de l’Etat, la balance des paiements ne s’équilibrera pas parce qu’il s’agit d’exporter et là, il n’est pas question seulement de volonté politique mais, d’abord d’une question de production et de produit exportable». En fait, «C’est à ce niveau qu’il faut agir», affirme l’économiste Youcef Bouabdallah.

D. Akila