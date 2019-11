Intempéries : Il neige à Telagh et à Ras El-Ma

Il neige à Telagh et à Ras El-Ma

Des pluies torrentielles se sont abattues, cette semaine, sur la wilaya de Sidi Bel-Abbès, au grand bonheur des agriculteurs, dont la plupart sont en pleine campagne labours-semailles.

Une pluviométrie dépassant les 80 mm a été relevée permettant d’alimenter la nappe phréatique et les sources d’eau. Même l’oued Mekkera a débordé par endroit au vu de l’intensité de ces averses, mobilisant les éléments de la Protection civile et les services de communes riveraines pour sécuriser la population locale. Ces intempéries ont eu cependant des incidences sur la circulation rendue difficile et appelant les automobilistes à faire preuve de prudence. Des éléments de la Gendarmerie ont été déployés sur tous les axes pour veiller à la sécurité des usagers et plus de vigilance.

Au Sud de la région, plus précisément dans les agglomérations de Telagh et Ras El Ma, de fortes chutes de neige ont été enregistrées et plusieurs routes coupées à la circulation. Une situation qui a engendré divers problèmes, perturbant l’approvisionnement des localités environnantes. Il convient de saluer l’intervention méritoire des éléments de l’ANP qui se sont investis pleinement en mobilisant tous les moyens des structures existantes aux alentours pour dégager les chaussées et normaliser graduellement les rotations.

Une cellule de veille a été créée au niveau du wali pour être à l’écoute et suivre l’évolution de ces intempéries. Il faut dire que la période a été souvent marquée par des inondations que provoquent les crues cycliques de l’oued Mekkerra avant la mise en exécution d’un vaste programme de protection sanctionné entre autres par la construction d’un barrage écréteur.



L’ANP intervient



Depuis pratiquement une semaine, les éléments de l’ANP sont à pied d’œuvre pour dégager les routes et normaliser une circulation à la suite des fortes chutes de neige. De grands moyens sont mobilisés par les campements installées dans la région pour cette opération d’utilité publique et en signe de soutien et d’aide aux populations rurales de la region. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des interventions de ce genre s’opèrent. D’ailleurs, en été, pendant les fortes chaleurs généralement marquées par des incendies de forêt, l’ANP est présente et en hiver pour rendre fluide la circulation après la neige entre autres, un dispositif devenu classique est mis en œuvre pour traduire une devise chère, l’Armée est au service exclusif du peuple. La population de ces zones est reconnaissante du dévouement des djounoud et a manifesté chaque fois son attachement à cette institution restée fidèle à ses engagements.

Des liens se sont tissés entre les éléments du corps et des citoyens au fil du temps pour parfaire une relation guidée par les valeurs de solidarité et de confiance. Un simple tour à la localité de Ras El Ma est suffisant pour relever l’esprit de convivialité et authentifier une référence, celle du caractère populaire d’une armée qui vibre effectivement au rythme des pulsations du peuple pour partager ses joies et ses peines et être constamment à son écoute surtout.Un exemple édifiant de complémentarité entre un peuple et une armée dont elle est issue immanquablement.

A. Bellaha

------------------------------

Oran

Premières pluies

A la différence des années précédentes, les premières pluies d’hiver qui se sont abattues sur la wilaya d’Oran, samedi et dimanche derniers, n’ont pas causé de dégâts, du moins, selon les données recueillies auprès des services de la protection civile de la wilaya d’Oran.

«A l’heure actuelle, nous n’avons enregistré aucune intervention en rapport avec les intempéries» a affirmé hier M. Bellalat, responsable à la direction locale de la Protection civile. Cela s’explique en premier lieu, par des facteurs météorologiques, «à Oran et contrairement aux autres wilayas, la pluie a été marquée par des temps d’interruption. Souvent, les dégâts sont causés lorsque les précipitations persistent de façon continue pendant plusieurs heures» précise-t-il. L’absence de dégâts jusqu’à présent trouve également une autre explication, celle des opérations anticipées de curage et de nettoiement des avaloirs et des canalisations d’assainissement, réalisées au terme de la saison estivale, ajoute notre interlocuteur. Ce dernier, précise toutefois, que la direction de la Protection civile a mis en place un dispositif qui se déclenche automatiquement à la publication de chaque BMS.

En août dernier et en prévision de la saison hivernale, les services de la wilaya avaient annoncé la mise en place d’un important dispositif de prévention contre les inondations. En effet, l’ex-wali d’Oran avait instruit l'ensemble des présidents des communes d’entamer, en avance, des travaux de curage et d'entretien des avaloirs pour éviter les risques d'inondation. Plusieurs secteurs urbains relevant de la commune chef lieu ont lancé des travaux de curage et d’assainissement ciblant en priorité les points noirs. Ces derniers sont habituellement constatés, au niveau de la RN 11 qui traverse la commune de Bir El Djir, le rond-point El Morchid jusqu'à la forêt récréative de Bendaoud, le rond-point de cité Djamel et celui d’El Bahia.

Par ailleurs, une campagne de prévention et de sensibilisation contre les dangers des inhalations accidentelles de monoxyde de carbone, est menée actuellement par les services de la protection civile à travers l’ensemble de ses unités et en coordination avec les établissements scolaires.

Amel Saher

------------------------------

Béjaïa

Pluies torrentielles et froid



De fortes chutes de pluies accompagnées d’un froid glacial et de rafales de vent se sont abattues depuis lundi après-midi sur la région. Ce changement de climat annoncé par un bulletin météorologique spécial prévoit des averses de pluie avec 40 à 60 millimètres et des vents violents pouvant atteindre 70 km/h. Bien que ces intempéries soient bénéfiques pour l’agriculture elles constituent un inconvénient pour les villes avec la montée des eaux pluviales. Hier, les routes et ruelles du chef-lieu de Bejaia, étaient totalement inondées. Des regards des égouts ne fonctionnaient plus avec les amas de déchets qui obstruaient les canalisations bouchées. La situation est restée telle quelle et les services de la commune ont brillé par leur absence. Les routes inondées ont causé d’énormes embouteillages et la circulation est devenue difficile. Les rafales de vent ont perturbé le réseau d’électricité avec des coupures durant toute la nuit du lundi au mardi. Plusieurs quartiers ont été plongés dans le noir durant plus de cinq heures. Ce mauvais temps qui s’annonce avant la période hivernale n’a pas épargné les villages et communes rurales dépourvues de gaz et d’électricité. Les populations de ces localités isolées s’approvisionnent difficilement en bouteille de gaz de butane alors que les plus éloignées se rabattent sur le bois de chauffage provenant des arbres. Selon les services de la météo, ces intempéries persisteront jusqu’à la fin de la semaine

M. Laouer

------------------------------

Neige à Batna

Trafic difficile

Les chutes de neige enregistrées durant ces 48 heures sur la wilaya de Batna ont rendu le trafic automobile difficile sur nombre d’axes routiers montagneux, notamment durant la nuit de lundi à mardi, apprend-on de la direction des travaux publics. Selon le chef du service exploitation et entretien du réseau routier de cette direction, Abdelkarim Belkacem, toutes les routes nationales sont ouvertes à la circulation qui reste toutefois difficile et exige de la vigilance sur certains tronçons montagneux, à l’instar de ceux d’Ain Tine (commune d’Arris), Theniet Baali (Theniet El Abed) et Nafla (Hidoussa). Les actions d’intervention des équipes d’entretien et d’intervention des travaux publics se poursuivent pour maintenir la fluidité du trafic sur les axes routiers, notamment nationaux, de wilaya et communaux. Selon la même source, 7 chasse-neiges, 10 camions et 70 travailleurs d’entretien sont mobilisés pour maintenir ouvertes les routes de la wilaya.

------------------------------

Annaba

Les eaux pluviales absorbées

Les fortes chutes de pluie qui continuaient jusqu’à hier de s’abattre sur la région ont causé des inondations et des coupures d’électricité. Cela a donné lieu à plusieurs interventions de la Protection civile pour aspirer l’eau de certaines cités vulnérables aux inondations telles celles implantées au chef-lieu de wilaya et dans sa banlieue.

Dans certaines régions de la wilaya, les cumuls enregistrés se situent entre 10 et 80 centimètres, et ce, depuis hier matin à six heures, nous a indiqué le chargé de la cellule de communication de la protection civile, Zakaria Chabouba. Comme à l’accoutumée la trémie de la cité du 8 mars dans la commune d’Annaba a été investie par les eaux de pluie, causant des perturbations de la circulation routière. Des coupures récurrentes d’électricité ont été signalées dans les communes de Annaba, El Bouni, Sidi Amar et Berrahal .Les rafales de vent sont à l’origine de ces pannes et la situation a été fort heureusement rétablie .Par ailleurs et en prévision d’éventuelles perturbations climatiques, les services des ressources en eau , ceux des travaux publics, de l’Office national de l’assainissement de la wilaya de Annaba et des services communaux ont déjà peaufiné des plans de lutte contre les inondations dans certaines zones, telles Sidi Salem, Boussedra, Boukhadra, El Hadjar et la cité Seybouse.

B. G.

------------------------------

Tizi Ouzou

Un mort et 3 blessés dans la crue d’un oued

Un jeune a péri dans la crue d’un oued et trois autres ont été sauvés par la Protection civile. Un mort et trois blessés ont été déplorés suites aux intempéries qu’a connues la wilaya de Tizi-Ouzou hier et avant-hier. Selon la cellule de communication de la Protection civile de Tizi-Ouzou, les quatre victimes ont été enregistrées dans la commune de Bouzguene suite à la crue de la rivière Azaghar qui a emporté, aux environs de 20h55m, le véhicule au bord duquel se trouvaient ces victimes, à savoir le jeune décédé et les trois blessés.

Le corps sans vie de ce jeune âgé de 29 ans a été repêché hier peu après 11h par les agents de la Protection civile qui se sont mobilisés sur les lieux dès l’annonce du drame. Les recherches du corps de la victime se sont poursuivies durant toute la nuit d’avant-hier et la mi journée d’hier, soit jusqu’au moment de la découverte de la dépouille du jeune décédé. La Protection civile a mobilisé d'importants moyens dans cette opération de sauvetage, à savoir plus de 70 agents (en plus du Groupe de recherche et d'intervention en milieux périlleux GRIMP), ainsi que les moyens matériels spécifiques pour ce genre d'opération. Des renforts de l’unité principale de Tizi-Ouzou, d’Azazga, les plongeurs de l’unité marine de Tigzirt et les citoyens de la région ont participé à cette opération de sauvetage dirigée par directeur de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou. ainsi aussi nous saluons les efforts des citoyens de la région qui ont participés avec les éléments de la protection civile et les services de sécurité dans les opérations de recherche.

Les victimes de cette crue provoquée par les fortes pluies qui se sont abattues sans interruption sur la wilaya durant les dernières 24 heures, ont été transférées par les ambulances de la Protection civile à l’EPH de la ville d’Azazga. Ces pluies diluviennes entrecoupées par des orages et des vents violents ont provoqué quelques débordements de boues et des objets hétéroclites dans certains axes routiers sans pour autant bloquer la circulation automobile ainsi que des infiltrations d’eaux dans des vielles maisons à travers plusieurs localités de la wilaya.

La neige a, quant à elle, couvert toute la chaîne montagneuse du majestueux Djurdjura qui s’est paré de son burnous blanc pour annoncer une saison hivernale froide et à forte pluviométrie au grand soulagement des agriculteurs.

Bel. Adrar