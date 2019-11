Alger : Démantèlement d’un réseau de contrebande de tabac

La brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté de Dar El Beida (Alger) a procédé au démantèlement d'un réseau international de contrebande de produits tabagiques, a indiqué, lundi, le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida, Chouib Billal. S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Chouib a précisé que ce réseau a été démantelé "grâce à des informations ayant permis d'arrêter le suspect principal et ses complices et la saisie de 3.500 paquets de cigarettes étrangères, toutes marques confondues, et 90 paquets de tabac pour narguilé". "Agissant sur la base de renseignements, des enquêtes ont été menées donnant lieu à l'arrestation de plusieurs membres de la bande", a ajouté le Procureur de la République. Les perquisitions menées par les éléments de la BMPJ ont permis la saisie de 170.000 paquets de cigarettes, 1.829.400 unités de charbons de narguilé, 2.000 unités de tabac, 14.400 paquets de cigarettes et 12.000 unités de tabac de narguilé. "Les mis en cause ont été présentés devant le tribunal, puis transférés au juge d'instruction pour association de malfaiteurs et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle", a-t-il fait savoir. Pour sa part, le chef de la BMPJ de Dar El Beida, Meniai Khaled, a précisé que "l'opération a donné lieu à l'arrestation de l'ensemble des membres du réseau âgés entre 25 et 50 ans et la saisie de trois véhicules, outre un montant de 156 millions de centimes".