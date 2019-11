Asphyxie au monoxyde de carbone : La protection civile mène une campagne de sensibilisation

«Un hiver chaud sans risques.» Tel est le slogan choisi par la protection civile, qui a lancé, hier, une campagne nationale de sensibilisation contre les dangers liés au monoxyde de carbone. Une campagne d’utilité publique, initiée sous le haut patronage du ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagent du territoire.

S’étalant tout au long de la période hivernale où des journées portes ouvertes seront organisées au niveau des unités de la protection civile, cette campagne, dont le coup d’envoi officiel a été donné à partir de la wilaya de M’sila, comprend un riche programme, avec notamment l’organisation de caravanes locales qui sillonneront les différentes communes du pays en vue de sensibiliser le maximum de citoyens sur ce danger mortel. Un danger presque imperceptible, qualifié de «tueur silencieux», de par l’absence totale de signes extérieurs de dangerosité, et qu’on ne peut combattre que par des mesures préventives, en faisant en sorte d’éliminer, «les sources du mal», si l’on peut dire.

Il faut souligner dans ce contexte que les accidents liés à l’intoxication par gaz de combustion et autres sont responsables chaque année de plusieurs victimes enregistrées par les services de la Protection civile. D’ailleurs, les analyses des statistiques de la protection civile ont démontré que 131 personnes sont malheureusement décédées en 2018 et ce, sur un total de 2.793 personnes incommodées par les gaz brulés. «Rien que durant les neuf premiers mois de 2019, la protection civile a déploré 132 décédés par asphyxie dont 113 victimes mortes suite à l’inhalation du monoxyde de carbone», révèle à ce sujet un communiqué de presse de la DGPC qui ajoutera que les décès sont dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité, de «mauvaise» utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains ainsi qu'à l'absence d’une «bonne» aération dans les habitations.

Les citoyens et les associations sont invités à prendre part à ces activités en se rapprochant des services de la Protection civile au niveau des wilayas du pays afin de les impliquer davantage dans la lutte contre ce fléau qui fait des ravages.

Une série de consignes de sécurité à suivre est, dans ce contexte, recommandée aux citoyens afin de protéger leur vie et parer aux dommages qui peuvent être générés. Parmi ces consignes, la même source insiste sur l'entretien et le réglage des appareils de chauffage et chauffe-bains par un professionnel, ainsi que sur l'intérêt d'éviter de boucher les prises d'air, dans les pièces. Les utilisateurs des appareils de chauffage sont, en outre, tenus de ventiler la pièce lors de l'utilisation de l'appareil et de ne pas s'en servir dans des pièces dépourvues d'aération, alors que les automobilistes sont appelés à éviter de laisser le moteur de leur voiture en marche dans un garage fermé.

Un appel particulier est, par ailleurs, lancé à l’adresse des nouveaux bénéficiaires des logements lesquels, en procédant à des travaux de réfection, endommagent le dispositif d’aération sécurisé, initialement mis en place.

Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbone pour lesquels des procédures d’évaluation sont en cours. Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour éviter les intoxications. La prévention des intoxications passe donc prioritairement par l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion, la bonne ventilation des locaux et l’utilisation appropriée des chauffages d’appoint.

Sarah Benali Cherif