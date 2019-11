10e Fica : Trois courts métrages projetés à Alger

Trois courts métrages, traitant de l’extrémisme violent et de terrorisme, ont été présentés à Alger devant un public de cinéphiles nombreux. Programmés dans «Fenêtre sur courts», une des catégories compétitives du 10e Festival international du cinéma d’Alger, ouvert jeudi dernier, «Hadi Hiya», «La fausse saison» et «Une histoire dans ma peau», invoquent le passé sombre et douloureux de l’Algérie à travers les blessures et les traumatismes engendrés par le terrorisme des années 1990. Le jeune Youcef Mahsas décrypte dans «Hadi Hiya» (Ainsi soit-il ) les traumatismes psychologiques de la tragédie des années 1990 à travers l’histoire d’un jeune couple. Tourmentée, Sarah, qui vit dans une vétuste maison coloniale avec son mari, Lyès, et sa fille, Nazek, se remémore les souffrances d’enfance qu’elle a endurées, la rendant «prisonnière» d'un passé douloureux duquel elle ne peut se détacher. Pour sa part, le réalisateur Menad Embbarek, aborde le terrorisme à travers l’histoire de Djamel, un fidèle, issu d’une famille modeste et émancipée, qui ne le prédestinait pas à intégrer un groupuscule extrémiste, qui allait attenter à la vie de son voisin de quartier, un chanteur de cabaret. Présent à la projection, le réalisateur qui fait sa première expérience dans le cinéma avec des comédiennes novices, dit être «motivé par le devoir de»mémoire à toutes les victimes du terrorisme» dont des intellectuels, artistes et journalistes. Son court métrage de 15 minutes, explique-t-il, tente de porter un regard sur «la société algérienne qui pâtit du manque de communication», une défaillance qui favorise, selon lui, l'exclusion et l'extrémisme.

R. C.