Fetwa, de Mahmoud Ben Mahmoud, au FICA : La radicalisation dans toute sa dimension

Le Festival international du cinéma d’Alger a vu la projection du film «Fetwa» du réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud qui a quelque part dépoussiéré la mémoire des Algériens qui ont souffert des affres du terrorisme durant les années 90, comme le soulignera une spectatrice lors du débat qui a suivi la projection.

«Fetwa» de Mahmoud Ben Mahmoud nous replonge au début des années 2010, plus précisément en 2013, année la plus meurtrière en Tunisie qui a été le théâtre de plusieurs attentats dont celui qui a ravi la vie à plusieurs touristes allemands. Le réalisateur a voulu comprendre le phénomène de la violence meurtrière et celui de la radicalisation, comment on peut basculer du jour au lendemain, épouser une doctrine qui n’est pas la sienne sous l’influence des djihadistes.

L’approche du cinéaste se veut la plus détachée possible avec un traitement très fouillé où n’existeront pas les condamnations, les partis pris et les démonstrations car les choses ne sont pas aussi aisées à situer, sans aussi montrer des scènes de violence terroriste, sauf celle de la fin, par ailleurs sujette à polémique.

Ben Mahmoud raconte l’histoire de Marwan, un jeune tunisien étudiant des Beaux-Arts qui menait une vie normale avant d’être la cible d’islamistes du quartier. Enfant d’un couple divorcé, Marwan se radicalise et rejoint un groupe salafiste de son quartier. Il se trouve que sa mère, une parlementaire et écrivaine, est l’objet d’une fetwa qui la condamne à mort.

Le film s’ouvre avec la mort de Marwan dans un accident de moto. Le père vivant à l’étranger est venu constater le décès et ne croit pas à la thèse de l’accident avancée par les policiers. Il mènera sa propre enquête et découvrira au fil du déroulement du film que son fils a été jeté de la falaise par des djihadistes en voulant sauver sa maman.

Traité avec beaucoup de finesse et de délicatesse «Fetwa» marque les esprits des spectateurs, un drame à ciel ouvert où les femmes et les jeunes sont les premières victimes.

Le père de Marwan finit pas découvrir les auteurs du meurtre de son fils, va les dénoncer à la police avant de retourner en France où il vit. Mais, il est égorgé à l’extérieur de l’aéroport le jour même de son départ. Cette fin pessimiste n’a pas été appréciée par le public présent dans la salle mais le cinéaste se justifie en annonçant que le climat de terreur qui sévissait en Tunisie en 2013 n’augurait rien de bon.

Le film «Fetwa» reste un témoin, un reflet d’une époque trouble de la Tunisie post révolution du Jasmin.

Abdelkrim Tazaroute