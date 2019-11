Patrimoine historique, Statue de Massinissa à l’entrée de la capitale : Réhabilitation du passé antique de l’Algérie ?

On ne peut que se réjouir d’apprendre cette bonne nouvelle à double caractère, historique et culturel : l’inauguration tant attendue d’une statue du grand roi numide, Massinissa. Érigée de surcroît à l’entrée de la capitale par route, non loin de la rampe Tafourah, au jardin portant le même nom, plus précisément.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire…, soixante-sept ans après 1962, tout de même… Même le choix plutôt discret du lieu initialement prévu pour l’érection de cette statue, à savoir le jardin Tifariti, à la rue Laperlier, a dû, entre temps, être remplacé par celui de l’entrée de la rampe Tafourah, plus précisément à l’emplacement de l’ancienne station de bus déplacée, quant à elle, vers la place et station de bus du 2 mai. Une statue monumentale de trois mètres de hauteur sans le socle en marbre, érigée donc à l’emplacement de l’ancienne station est tout de même plus visible. Ce qui est vrai. Mais, à notre humble avis, celle-ci (la statue) ne semble visible qu’à la condition de s’en approcher le plus possible. Bon, on ne va tout de même pas trop rechigner…Alors statue visible malgré tout suffisamment -même de loin- pour les milliers d’automobilistes qui, chaque jour que Dieu fait, empruntent obligatoirement cet itinéraire pour accéder au centre-ville ou pour faire le trajet inverse en passant par la rue Béziers. Et toute la symbolique est là, comme si c’est Massinissa lui-même qui est en train de souhaiter quelque peu à ces milliers d’automobilistes la bienvenue dans «sa» capitale contemporaine, Alger. D’ailleurs, pour M. Bettache, président de l’Apc d’Alger-centre, l’installation de cette statue en bronze au cœur de la capitale «consacre l’amazighité de l’Algérie».

Ainsi était-il temps qu’on se penche concrètement sur la réparation d’un oubli lourdement préjudiciable à notre pays et à notre peuple dans la mesure où l’histoire de l’Algérie était jusque-là amputée d’un énorme pan, à savoir les périodes préhistorique, protohistorique et antique. Car on ne peut indéfiniment perdre de vue -et c’est là un point capital- que Massinissa a fait partie de ces grandes figures qui ont marqué les débuts de l’histoire et ce, par la constitution du tout premier Etat nord-africain que l’humanité ait connu. Qu’à ce titre, il a non seulement été le père émérite de la Numidie antique, ancêtre de l’Algérie actuelle, mais il a fait de sa première capitale, Cirta, Constantine aujourd’hui, une cité culturelle et artistique des plus en vue dans le Bassin méditerranéen.

Sous son règne, la Numidie était une puissance maritime

Ne serait-ce que par son charisme et l’extraordinaire aura qu’il a exercé sur ses contemporains, ainsi que sur ceux qui s’en sont suivis à ce jour, dont les historiens et journalistes, ce grand roi mérite qu’on lui accordât toute l’attention requise sur tous les plans, au même titre d’ailleurs que celle déjà accordée à tous les autres grands personnages et figures de l’histoire de notre pays. Mais le faire aujourd’hui pour Massinissa, qui du reste le mérite amplement, ne saurait être suffisant si l’on ne songe également à en faire autant pour les autres grandes figures dont il a été le contemporain, à savoir Jugurtha, Juba 1er et Juba 2, Takfarinas et tant d’autres personnages émérites qui ont façonné, chacun à sa manière, l’histoire antique de notre pays.

Il faut dire en cela que c’est grâce à ces grands personnages que la configuration géographique actuelle de l’Algérie a été déjà façonnée en leur temps -c’est-à-dire dans l’Antiquité- et se trouve être, à présent, toujours la même que celle de la Numidie de l’époque. Autrement dit, avec une superficie pratiquement inchangée

-à quelques dizaines de km² près- depuis l’aube de l’humanité et ce, en dépit des vicissitudes de l’histoire ; et notamment des tentatives de tout temps avortées, chez les voisins, de vouloir s’accaparer de quelques pans de notre territoire. Notre pays donc, contrairement à ce qu’ont toujours voulu faire croire des esprits malfaisants outre-frontières n’a jamais été une création artificielle de la France, d’une part, et d’autre part a une histoire qui, ne leur en déplaise, remonte à l’aube de l’humanité

Aussi, et pour en revenir au présent, l’interrogation tombe sous le sens, pour Massinissa, c’est déjà fait. L’oubli est quelque peu réparé à travers l’érection d’une statue. Et pour les autres, notamment ceux dont les noms sont cités plus haut, ce sera pour quand ?

Kamel Bouslama