Grand angle : Une neutralité suspecte

Les préparatifs pour la tenue de la Conférence internationale de Berlin sur la Libye se poursuivent. Une nouvelle réunion préparatoire, certainement la dernière avant la tenue de la conférence dont la date devrait être fixée à cette occasion, est programmée pour ce mois de novembre. L’objectif principal de cette conférence, selon l’Envoyé spécial de l’ONU, Ghassen Salame, c’est d’unifier la position internationale, notamment celle des membres permanents du Conseil de sécurité sur la Libye. Salame a précisé que «depuis le début de la ‘‘guerre de Tripoli’’, en avril dernier, le Conseil de sécurité s’est réuni 14 fois sur la question libyenne, sans prendre la moindre décision, même pas un appel de la présidence du Conseil pour un cessez-le-feu». C’est dire toute la complexité de ce dossier qui pâtit surtout de l’incapacité de certaines puissances, présentes en Libye par procuration, à se mettre d’accord sur une solution politique. Une incapacité liée principalement à la divergence, du moins pour l’instant, de leurs intérêts. Pour Salame, cette conférence peut donc présenter une nouvelle opportunité pour essayer d’unir les positions divergentes dans l’espoir de trouver la solution et surtout l’imposer aux acteurs libyens. Les échecs précédents des Conférences de Paris, Palerme et Abou Dhabi ne semblent pas trop inquiéter l’émissaire onusien qui compte sur la «neutralité» de l’Allemagne dans ce conflit pour le faire avancer. Mais est ce vraiment un gage suffisant ? La question est posée, d’autant que Berlin qui, de part son statut d’organisatrice, a jugé bon de ne pas inviter des pays voisins, Algérie et Tunisie, alors que tout un chacun y compris en Libye, ne peut envisager l’ébauche d’une solution définitive sans leur participation. Selon une source occidentale, au moins deux membres permanents du Conseil de sécurité œuvrent auprès des Allemands pour corriger ce qu’ils considèrent comme une «aberration». Parviendront-ils à convaincre Angela Merkel ? Car, si le choix de l’Allemagne est justifié par l’Envoyé onusien par le fait que «ce pays n’a pas d’accointance avec toutes les parties libyennes et n’a pas d’intérêts spécifiques en Libye et que «l’Allemagne s’est même abstenue, lors du vote de la motion de mars 2011, autorisant l’utilisation de la violence contre les forces d’El Gueddafi, et que laquelle neutralité serait positive pour tranquilliser tous les intervenants, locaux et internationaux», il n’en reste pas moins que son invitation adressée à d’autres parties, dont l’interférence dans le conflit libyen est un secret de Polichinelle, suscite des interrogations. La Jordanie, la Turquie et les Emirats arabes unis ont violé l'embargo sur les armes imposé depuis 2011 à la Libye, affirme un récent rapport confidentiel d'experts de l'ONU chargés de son contrôle, en déplorant l'intensification dans ce pays «d'un conflit par procuration», rapporte l’Afp. Plus encore, selon des diplomates qui se sont confiés à cette agence de presse, le rapport s'interroge sur plusieurs interférences étrangères et évoque outre les pays déjà cités l'Egypte, la France, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Dès lors la question qui mérite d’être soulevée est de savoir quel intérêt et quelles retombées peuvent avoir dans ce contexte la Conférence de Berlin ?

Nadia K.