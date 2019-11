Palestine occupée : L’OLP salue la décision européenne sur l’étiquetage « colonies israéliennes »

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a salué hier la décision de la justice européenne selon laquelle les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par Israël doivent être étiquetées comme provenant de «colonies israéliennes». «Nous nous félicitons de la décision de la Cour européenne de justice et appelons tous les pays européens à mettre en œuvre cette obligation légale et politique», a déclaré le secrétaire général de l'OLP, Saëb Erekat, dans un communiqué. Les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par Israël doivent porter la mention de leur territoire d'origine, et le cas échéant préciser qu'elles proviennent d'une colonie israélienne, a tranché hier la Cour de justice de l'UE. À l'origine de ce jugement figure une décision contestée du ministère français de l'Economie en novembre 2016 obligeant à un étiquetage différencié des produits provenant des territoires occupés par Israël, en application d'un règlement européen.



Commémoration du 15e anniversaire de la mort de Yasser Arafat



Les Palestiniens ont commémoré lundi dernier le 15e anniversaire de la mort de Yasser Arafat, l'ancien leader de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). À midi, des centaines de personnes ont défilé vers le mausolée de Yasser Arafat dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, en agitant des drapeaux du parti Fatah et de la Palestine. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a présidé une cérémonie officielle de commémoration devant le mausolée, et a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de M. Arafat. M. Abbas s'est ensuite adressé au public pour rappeler le rôle de M. Arafat dans la Déclaration d'indépendance palestinienne adoptée par l'OLP et officiellement proclamée le 15 novembre 1988. M. Arafat est décédé des suites d'une maladie inconnue le 11 novembre 2004 à l'âge de 75 ans, dans un hôpital militaire proche de Paris. Après son décès, de nombreux Palestiniens ont accusé Israël de l'avoir empoisonné. L'épouse de M. Arafat a fait appel à la justice française pour enquêter sur la mort de son mari. En septembre 2015, les juges français chargés de l'instruction ont cependant classé l'affaire sans engager de poursuites.