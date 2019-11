Paix et sécurité en Afrique : L’UA salue le partenariat avec l’ONU

L'Union africaine (UA) a salué le succès des liens tissés entre la Commission de l'UA et les Nations unies en matière de paix et de sécurité pour apporter la stabilité dans différents pays d'Afrique. Ces propos ont été tenus lundi dernier par Smail Chergui, Commissaire de l'UA pour la paix et la sécurité, à l'occasion d'une réunion de la Commission de construction de la paix des Nations unies et du Conseil de paix et de sécurité de la Commission de l'UA au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, capitale de l'Ethiopie. «Le partenariat entre l'UA et l'ONU porte ses fruits dans différents pays, dont la République de Centrafrique, le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, Madagascar et le Mali, et il ne peut que croître en dimension et en vigueur», a estimé M. Chergui. Ce dernier a également souligné que l'UA et l'ONU avaient tous deux «pris l'engagement de travailler ensemble pour la mise en œuvre des Agendas 2063 et 2030 pour le développement durable, en reconnaissance du noyau stratégique que constituent la paix, la sécurité, les droits humains et le développement». «Selon moi, si nous voulons consolider concrètement les gains obtenus jusqu'à présent, nous devrons continuer de consacrer l'attention nécessaire à répondre aux causes profondes et à prendre en compte les dimensions socio-économiques des conflits, en prenant en compte les voix des communautés affectées, y compris les femmes et les jeunes, pour concevoir des interventions favorisant la résistance durable et les options de vie pour les communautés du continent», a-t-il ajouté. Cette réunion avait, entre autres choses, pour but de renforcer les efforts conjoints de l'UA et de l'ONU pour réfléchir et se concentrer sur les opportunités et les progrès concernant le partenariat stratégique entre les deux organisations.