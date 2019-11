Dans la lucarne : Guardiola jaloux de Mahrez

Le football anglais est sur une courbe ascendante aussi bien en sélection qu’au niveau des clubs. Une notoriété rarement démentie par les championnats italiens ou ibériques. C’est exact de dire qu’à une certaine époque précise, le clasico Barça-Real Madrid faisait taire tous les détracteurs en emplissant de plaisir tous ceux qui aimaient le beau jeu et les matches à suspense. Aujourd’hui et après le départ de Cristiano pour la Juventus, l’intérêt pour la Liga a quelque peu baissé pour laisser place à la Premier League qui ne cesse de monter en puissance. D’où le fait que les grandes chaînes étrangères sont en train de jouer des coudes pour emporter l’exclusivité. Canal Plus et Rmc Sports, qui sont du même groupe, ont retransmis en direct le grand choc entre Liverpool, le champion d’Europe en titre, et le champion d’Angleterre sortant, Manchester City, où évolue notre compatriote, champion d’Afrique, Ryad Mahrez. Tout le monde voulait voir Mahrez dans ce grand choc qui avait été suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. On était très content de penser que Guardiola, cette fois-ci, allait lui faire confiance surtout après ses dernières déclarations à son égard. Les fans de Mahrez avaient naïvement cru ce que Guardiola avait dit à propos des derniers exploits de Mahrez. En fait, il ne s’agissait que de la «poudre aux yeux» cherchant beaucoup plus à berner son auditoire en disant ce qu’il pense profondément de Mahrez et de la place qu’il peut lui accorder au sein de cette grande équipe anglaise, grand rival de Manchester United. Il faudra demander à Et’oo, Yaya Touré et les autres. Guardiola n’aime pas, a priori, les grands joueurs qui viennent du continent africain et même de la région maghrébine. Il les met souvent au pilori afin de les intimider et avoir raison de leurs ambitions en tentant vainement de les dévaloriser. Face à Liverpool, à Anfield Road, Guardiola avait dans sa tête décidé de ne pas aligner, ne serait-ce une minute de jeu, Mahrez. Malgré le fait que Liverpool avait mené par 3 à 0, il n’a pas daigné utile de lui faire confiance en le faisant entrer pour aider ses coéquipiers par ses grandes prouesses techniques foudroyantes. Pourtant, Mahrez avait montré une certaine envie de jouer en le montrant à Guardiola, mais il est resté de marbre en donnant la chance à Gabriel Jesus, nettement inférieur à Mahrez. Les supporters du club n’ont pas cessé de réclamer la rentrée de Mahrez en le faisant entendre avec autorité à Guardiola. Il est resté figé comme une statue sans vie et sans cœur. Mahrez ne mérite pas un tel comportement envers sa personne. Car tout le monde connaît la valeur de Mahrez. On ne comprend pas pourquoi il ne veut pas que Mahrez prenne une ascension planétaire. Là est la question. A décortiquer !

Hamid Gharbi