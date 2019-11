Conférence de presse de Djamel Belmadi : « Bien entamer les éliminatoires face à la Zambie et au Botswana »

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a tenu un point de presse hier matin à 11h, à l’auditorium ‘‘Omar Kezzal’’ au Centre technique national de Sidi Moussa, en rapport avec les deux prochains rendez-vous qualificatifs à la CAN-2021, respectivement face à la Zambie, demain au stade Mustapha-Tchaker, et lundi prochain contre le Botswana, à Gaborone.

Il a évoqué de nombreux autres sujets en rapport avec les Verts, en répondant avec sobriété, sans ambages, avec clairvoyance et conviction aux questions des médias présents.

Evoquant la joute de ce jeudi face à la Zambie, le coach national dit : «Il n’y a pas de matches faciles et il n’y a plus de petites équipes en Afrique ou ailleurs. Il faut savoir qu’avec moi, on ne prend aucun match à la légère. On a rappelé aux joueurs que lors des deux dernières confrontations aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018 face à la Zambie, l’EN a essuyé deux défaites en aller-retour. Cela suffit à mon sens à faire bouger leur amour-propre, leur orgueil pour les motiver, avec un sentiment de revanche. C’est aussi, une manière de préparer nos joueurs mentalement à cette rencontre. Rien ne sera aisé ni facile pour nous. L’Algérie est championne d’Afrique en titre. On sera attendu de pied ferme par tous nos prochains adversaires. On doit faire en sorte d’être toujours solides, plus forts et capables de reproduire les grandes performances. Il faut absolument bien démarrer cette phase des éliminatoires. On comptera comme toujours sur nos atouts et nos forces, avec un œil averti sur les forces et faiblesses de nos adversaires, à commencer par le prochain : la Zambie. Il faut faire le plein à domicile et bien négocier nos déplacements avec les difficultés que l’on sait. On est à fond concentré sur notre match contre la Zambie. On fera en sorte de bien avancer bataille après bataille, sportivement parlant. On a un statut de champion d’Afrique à défendre». Pour ce qui est de la rencontre face au Botswana lundi prochain, il affirme : «D’après nos informations, les conditions de jeu au Botswana sont catastrophiques. De ce fait, ça ne sera plus du football. Donc, il faudra préparer cette confrontation autrement. Aussi, le fait qu’on a décidé d’effectuer le déplacement 72 heures avant le match, s’explique par les conditions climatiques qui sévissent là-bas en cette période de l’année, avec un climat chaud et humide. Contrairement à ce dont la plupart de nos joueurs ont l’habitude, notamment en Europe où le froid sévit. Il leur faudra donc une petite période d’adaptation afin de s’acclimater».



« Brahimi est retenu par des raisons familiales, Soudani, un come-back mérité, Belkebla a payé pour son erreur. »



Questionné sur l’arrivée de nouveaux joueurs tels Adam Zorgane, Maxime Spano-Rahou et Réda Helaïmia, la non-convocation de certains autres tels Yacine Brahimi, Adam Ouanas et Hichem Boudaoui, et le rappel de Larbi Hilal Soudani et Haris Belkebla, Djamel Belmadi en toute sérénité, répond : «Pour Brahimi, les raisons sont d’ordre familial. C’est ce dont il m’a fait part. Il ne prendra pas donc part aux deux prochains matches. C’est un joueur qui est en très bonne forme et dont on connaît parfaitement le potentiel. Pour Soudani, on accueille son retour en sélection avec un grand bonheur. C’est un joueur de grande qualité, buteur de surcroît. Il a eu le mérite de revenir en force dans le championnat grec où il joue régulièrement, après s’être remis de sa grave blessure. Il a énormément travaillé et fait beaucoup d’efforts dans la perspective de son retour sur les terrains. Il a du mérite parce qu’il est sérieux et déterminé. On lui souhaite un retour réussi et beaucoup de succès avec l’EN, comme il en a connu par le passé. Pour Belkebla, je dirai ‘‘Allah Ghafour Rahim, que celui qui n’a pas péché lève la main…’’. Il arrive déterminé, il est performant. Ce n’est pas un cadeau qu’on lui fait, il mérite cette convocation. Il a payé pour ce qu’il a fait. Cela servira de leçon pour tout le monde».



« Spano-Rahou, Helaïmia et Zorgane disposent de qualités certaines. »



Quant aux nouveaux arrivés, il faut savoir qu’on ne fait appel qu’aux joueurs dont on croit, qui ont des qualités et qu’on estime être capables de ramener un plus à la sélection. Il n’y a aucun sentiment dans nos choix. En équipe nationale, on ne peut qu’être intransigeant. On cherche à élever le niveau de la sélection et seul le haut niveau nous intéresse. Pour Zorgane par exemple, c’est un jeune bon joueur très intéressant. Il a une bonne compréhension des différentes phases de jeu, il a de la maturité malgré son jeune âge. Il y a dans son jeu une forme d’intelligence. Cela prouve qu’il est bien formé. En plus, il a fait toutes les sélections jeunes. C’est donc dans la continuité de l’appeler en sélection première, parce qu’il le mérite et dispose d’un potentiel qui nous intéresse. Ça se voit qu’il a été bien formé. Je m’attendais à ce qu’il parte à l’étranger et je le lui souhaite vivement. C’est un joueur que je suis de près. Quant à Helaïmia, que j’ai déjà vu en stage avec nous à Doha, c’est un bon défenseur, qui est en plus capable d’apporter un plus dans le jeu offensif. Il se porte beaucoup vers l’avant avec une aisance technique qui fait de lui un joueur qui mérite d’avoir sa chance en équipe nationale. C’est un gars déterminé et ambitieux qui veut percer. A lui de démontrer à présent qu’il peut rester dans le groupe actuel où il est très difficile de se frayer une place car nous avons mis la barre très haut. Et c’est tant mieux pour maintenir l’équipe dans un haut niveau et la faire encore progresser davantage. Zeffane malheureusement pour lui, il n’a pas encore trouvé d’équipe. Pour Spano-Rahou, c’est un bon joueur. On l’a supervisé à plusieurs reprises. Il a les qualités requises pour intégrer l’effectif de l’EN, même s’il est difficile de bouger l’actuelle paire centrale. Avec le départ de Halliche, il y a un manque à se poste. Rahou peut faire l’affaire. Intégrer la liste des 23 de l’équipe nationale n’est pas simple. Certes, j’ai affirmé qu’avec le groupe qui a brillamment remporté la CAN, il est difficile d’intégrer ce groupe. Seulement, il faut savoir que je n’ai point dit que cela était impossible. On est méticuleux en toute chose. On analyse et on observe les matches. On suit les bons éléments qui jouent dans les différents championnats tous les week-ends et quand on trouve ceux qui sont performants et qui cadrent avec ce dont on a besoin en sélection, on leur fait appel. Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir un groupe solide, performant et déterminé avec lequel on gagne des matches».



« Boudaoui doit s’armer d’un mental d’acier et Ouanas vient juste de reprendre. »



Pour ce qui est des joueurs non convoqués tels Boudaoui et Ouanas, il rétorque : «Pour Ouanas, les choses sont claires, il revient de blessure et vient tout juste de reprendre la compétition officielle. On lui laisse le temps de bien reprendre donc. C’est un joueur très sérieux que j’apprécie énormément. Quant à Boudaoui, il manque de temps de jeu et ne joue pas en ce moment. Il a rejoint un club professionnel à l’étranger. C’est une phase normale dans la carrière d’un jeune joueur. Il doit se durcir car en Europe, dans le football, on laisse les sentiments de côté. Boudaoui est un petit peu fragile. Au Paradou, il se sentait protégé. Mais là, c’est un autre cas de figure. Il doit se forger un mental d’acier et mûrir en se frottant au haut niveau. Il doit être en mesure de franchir le cap, tout comme l’ont fait avant lui, Soudani, Slimani, Bensebaïni, Atal Helaïmia, qui ont rejoint des clubs européens où ils se sont frayer une place. Regardez Slimani que certains avaient déjà enterré ce qu’il fait à l’AS Monaco, où il est considéré en ce moment comme un joueur incontournable, en plus d’être buteur et d’être le meilleur passeur actuel du championnat de France. Je l’ai pris avec nous à la CAN non pas par sentiment, mais parce que j’ai estimé qu’il avait les qualités pour être utile à la sélection. Maintenant, il sait ce qu’il a à faire pour retrouver la sélection. Moi, je n’ai pas de chouchous en équipe nationale».



« Mbolhi est de loin le meilleur et n’a pas de successeur pour le moment. »



Pour ce qui est du poste de gardien de but et à la question de savoir si le staff de l’EN pense à renforcer la sélection par un portier d’avenir, le sélectionneur réplique to de go : «Aujourd’hui, je le dis sans vouloir offenser Oukidja, Doukha ou autres, Mbolhi n’a pas de successeur. Personne n’a son niveau. Où est celui qui peut le concurrencer en ce moment ?! Il est de loin le meilleur gardien d’Algérie sans aucune équivoque, les deux autres viennent derrière. D’ici là, si un gardien de but brille, on pourra alors en parler. C’est les clubs qui doivent former des gardiens de haut niveau. L’EN n’est pas un laboratoire».



« Autant d’importance à la CAN-2021 qu’au Mondial-2022. »



Pour ce qui est des objectifs de la sélection nationale, Belmadi fait remarquer : «CAN-2021 et Mondial-2022, toutes les compétitions qu’on joue, on les aborde avec le même état d’esprit, celui de la gagne. En tant que champion d’Afrique, on a un statut à défendre et on le fera avec sérieux, détermination, abnégation et humilité. On ne doit en aucun cas bomber le torse ou dormir sur ses lauriers. Bien au contraire, il faut maintenir le même état d’esprit que celui qui a animé le groupe lors de la CAN. On jouera les qualifications parallèlement avec l’envie d’aller toujours plus haut. Si on a remporté la CAN, c’est parce qu’on est resté humbles tout au long de la compétition. Cela peut arriver de faire sensation pour ensuite connaître des difficultés ne serait-ce que pour se qualifier à un grand tournoi continental ou mondial. Il faut faire le nécessaire pour éviter ce cas de figure. Se remettre tout le temps en question et avancer, voilà notre état d’esprit en sélection. Il ne faut pas oublier qu’il y a si peu on perdait contre le Cap Vert, l’Arabie saoudite ou l’Iran, sans vouloir toucher quiconque. A présent, on veut rester sur la dynamique enclencher en Egypte. C’est exceptionnel ce qu’on a réalisé là-bas. Honneur aux joueurs. Aussi, je tiens à rendre hommage aux membres de mon staff que je représente, qui sont discrets mais qui font un énorme travail. Il faut faire attention et redoubler d’efforts pour continuer à aller de l’avant. De nouveaux défis nous attendent». Par ailleurs, Belmadi s’est dit rassuré par l’état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker : «On a dit ce qu’on avait à dire. On a insisté sur ce qu’il fallait faire. Certes, il est difficile de changer la pelouse dès à présent. Cela devrait se faire après le match face à la Zambie. Cela dit, je tiens à remercier tous ceux qui ont veillé à la remettre en l’état. On a suivi l’évolution des travaux. Ils ont bien bossé et c’est tant mieux en attendant mieux». Pour le cas Ghoulam, qui semble avoir envoyé des messages au sélectionneur via la presse, l’homme fort des Verts dira : «Il faut communiquer directement via les canaux officiels et non pas en utilisant la presse, comme je l’ai fait moi-même avec lui avant la CAN-2019, où je me suis personnellement déplacé à Naples pour lui parler. Il m’avait dit qu’il n’était pas près et qu’il avait besoin de temps pour se préparer avec son club. Que pouvais-je faire à ce moment-là ? Le joueur est en difficulté avec son club, il a des problèmes de santé et d’autres avec son entraîneur. Le jour où toutes les conditions seront réunies pour lui et qu’il sera près, ça sera avec grand plaisir si j’estime qu’il sera utile pour l’EN. On veut le meilleur pour la sélection. Ce qui m’intéresse c’est de voir l’EN toujours solide, invincible. Prendre tous les matches au sérieux avec la même envie. C’est cette envie de continuité et de constance que je veux».

Il a aussi fait savoir qu’il suivait tout ce qui se passait dans le championnat national et qu’il est disposé à échanger avec les entraîneurs algériens avec grands plaisir sur tous les sujets touchant au football national, sans se mettre pour autant au-dessus d’eux, loin de là. ‘‘La réflexion est toujours une bonne chose’’ a-t-il tenu à indiquer. Il a aussi fait part du respect que l’on doit accorder aux anciens joueurs qui ont fait la réputation de l’équipe d’Algérie, auxquels il faudra toujours rendre hommage. Enfin, il a fait savoir que la situation de Mahrez et Belaïli au sein de leurs clubs respectifs ne l’inquiétait point et qu’ils demeurent très épanouis et des joueurs de haut niveau.

Mohamed-Amine Azzouz