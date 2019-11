Tissemsilt : 130 millions de DA pour rénover les infrastructures

Une enveloppe financière de 130 millions DA a été débloquée pour l’équipement et la réhabilitation de plusieurs infrastructures juvéniles et sportives dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris lundi dernier du directeur du secteur. Présentant un rapport sur son secteur dans le cadre des travaux de la 3e session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Ali Bouderbala a indiqué que ce montant, qui s'inscrit au titre du fonds de développement des Hauts plateaux pour l’exercice en cours, est consacré à la réhabilitation des structures juvéniles en état de délabrement dans les communes de Tissemsilt, Ouled Bessam, Khemisti, Layoune, Ammari, Theniet El Had et Bordj Emir Abdelkader. Une tranche de ce montant est destinée à l’équipement de maisons de jeunes, de complexes sportifs de proximité et de salles omnisports des communes et une autre à l’aménagement et au revêtement en gazon artificiel de deux stades de proximité à Layoune et Sidi Abed et de l’ancien stade de Khemisti. Par ailleurs, M. Bouderbala a annoncé que le secteur sera bientôt doté d’un complexe sportif de proximité (CSP) et d'un centre de loisirs au chef-lieu de wilaya et d'un autre CSP à Larbaa. En outre, il est prévu la mise en service en début d'année prochaine du CSP de Boukaid, d'une salle spécialisée de sports à Theniet El Had, en plus de la réception du siège de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) à Tissemsilt. Concernant le projet de la piscine de proximité couverte de Lazhariya, le DJS a signalé que les travaux sont à l’arrêt à cause d’un conflit juridique avec l’entreprise de réalisation. L’ordre du jour de cette session ordinaire de l’APW a comporté l'examen des dossier de l’emploi et de la rentrée universitaire 2019-2020 et l’élection de Sekoum Othmane et Mohammed Sahouane comme vice-présidents de l’APW.