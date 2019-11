Handball Excellence dames : Coup d’envoi de la compétition le 22 novembre

Le Championnat national de handball «Excellence dames» débutera le 22 novembre avec une nouvelle formule de compétition composée de 12 équipes scindées en deux poules de six, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Pour cette nouvelle saison 2019-2020, les responsables de la FAHB, réunis lundi au siège de l'instance, ont également décidé de ne pas rétrograder l'ASF Constantine et le CR Didouche-Mourad en division inférieure. Le président de la FAHB, Habib Labane, a indiqué à l'APS que «le choix de cette formule s'est fait pour satisfaire aux doléances des clubs de l'Excellence et permettre plus d'attractivité de la compétition qui se jouera en deux phases». La première se jouera en mini-championnat (aller-retour) dans chaque poule à l'issue de laquelle les trois premiers de chaque groupe se qualifieront aux play-offs, et le premier sera sacré champion d'Algérie 2019-2020. Les trois derniers de chaque groupe de la première phase joueront eux les play-downs.

Composition

des groupes :

Groupe A : GS Pétroliers (champion en titre), CF Boumerdès, JS Awzellaguen, US Akbou, CR Didouche-Mourad, CF Mila.

Groupe B : HBC El-Biar, NRF Constantine, HHB Saïda, CHB Bachdjarah, ASF Constantine, CS Mouloud-Mammeri.