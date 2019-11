Sanctions : huis clos pour le MCO et l’USM Annaba

Le MC Oran (Ligue-1) et l'USM Annaba (Ligue-2), ont écopé chacun d'un match à huis clos, plus une amende de 200.000 dinars, a annoncé ce lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Le MCO a été sanctionné pour «affichage de deux banderoles et slogans antisportifs, portant atteinte à l'honneur et à l'image des instances», alors que la formation d'Annaba a écopé de la même sanction pour «utilisation de fumigènes et jet de pétards -3e infraction-», précise la même source. De son côté, l'AS Aïn M'lila a écopé d'une amende totale de 450,000 dinars pour «absence d'eau chaude au vestiaire, mauvais comportement des ramasseurs de balles et utilisation et jet de fumigènes». Le milieu de terrain du NC Magra Hocine El-Orfi s'est vu infliger deux matchs de suspension plus une amende de 20,000 dinars pour «comportement antisportif envers adversaire, plus comportement antisportif».

Le président de l'US Biskra Abdallah Benaïssa est suspendu jusqu'à son audition. Enfin, le joueur du JSM Skikda (Ligue 2), Amir Mokhtar Lamhene a pris quatre matchs de suspensions, dont un avec sursis, plus une amende de 40,000 dinars pour comportement antisportif envers officiel.