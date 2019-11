Salon national du fromage artisanal : Valoriser les produits du terroir

« Les ingénieurs, les cadres et experts de l'institut technique des élevages (ITELV) pour repérer, identifier, classer et estimer le potentiel caprin, notamment les chèvres laitières pour afin d'accompagner les producteurs et éleveurs à travers tout le territoire national » C'est ce qu'a affirmé cet après midi, le ministre de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche, Chérif Omari lors de l'inauguration du salon national du fromage artisanal qu'organise l'association nationale des produits du terroir, au niveau du siège de la chambre nationale de l'agriculture aux Pins maritimes (Alger).

Le ministre a assuré qu'une instruction du ministère a été adressée aux encadreurs et administrateurs chargés de la filière laitière pour accompagner les producteurs et éleveurs de chèvre à lait, principale ressource pour la production des fromages, dans certaines zones et régions du pays".

Le ministre a eu à apprécier la qualité des produits exposés, par des artisans ayant défié « les obstacles liés aux contraintes administratives, l'absence d'aide financière, ou un réel accompagnement des autorités locales ».

C'est ce qui a été soulevé d'ailleurs par les exposants, lors du passage du ministre dans les différents stands. Tout en soulignant qu'il fallait surmonter les obstacles qui s'opposaient au développement de cette filière M. Omari a expliqué que "la production artisanale joue un rôle important dans la consolidation de l'économie rurale l'autre pilier de la diversification des richesses de l'économie nationale".







Tahar.K