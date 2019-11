Formation et enseignement professionnels : Appliquer les recommandations de la Conférence nationale

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a procédé, hier à l’Institut national de la formation et de l’enseignement professionnels d’Alger (INFEP), à la clôture des travaux de la conférence nationale de la formation et de l’enseignement professionnels.

Au deuxième jour de la réunion avec les cadres du secteur, des rapports ont été présentés, à travers lesquels il a été enregistré plusieurs contributions qui seront considérées comme «plaque tournante» pour travailler «ensemble» à «améliorer» les performances des établissements de formation.

La conférence, qui se veut être un cadre «privilégié» de concertation, de coordination et d’évaluation des activités des établissements de formation et d’enseignement professionnels, vise en réalité à «évaluer» la rentrée de septembre 2019, à «établir» un plan d’action pour la préparation de la rentrée de février 2020, à «adopter» les recommandations de ces conférences régionales concernant les thèmes examinés et à «formuler» les propositions et les modalités pratiques de leur mise en œuvre.

Dans son discours de clôture, Dadamoussa Belkhir a cité certaines recommandations qui doivent être mises en œuvre localement, dans le cadre du programme sectoriel dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels.

Au sujet de la préparation de la rentrée de février 2020, il est recommandé par conséquent que la campagne d’information et de sensibilisation en direction de toutes les catégories de la population devrait être lancée et intensifiée à tous les niveaux, en particulier au niveau local. Et pour atteindre l'objectif fondamental d'amélioration du système de formation professionnelle, le ministre a appelé à poursuivre les efforts visant à «diversifier» les offres de formation et à «améliorer» la qualité de la formation et des équipements techniques, notamment dans le cadre d'une utilisation «rationnelle» des ressources disponibles, mais aussi être à l’écoute de notre environnement économique et social. Il a également demandé aux directions de wilaya d’élargir la liste des spécialisations et de diversifier les possibilités de formation, pour répondre aux besoins de la formation exprimés. L’autre recommandation issue de la rencontre est de continuer d’apporter de l’importance aux filières stratégiques et prioritaires, telles que l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie, le tourisme et l’artisanat, la construction et les travaux publics, ainsi que les branches industrielles.

Dadamoussa a assuré que son secteur «continuera» à fournir des équipements techniques et pédagogiques aux instituts, tout en poursuivant la politique de rationalisation de l'utilisation des moyens disponibles en transférant le matériel non utilisé à d'autres institutions.

Parmi les autres recommandations, le ministre cite aussi l’achèvement l’opération d’équiper des ateliers nouvellement ouverts et d’assurer la maintenance des équipements disponibles, en encourageant le partenariat, par le biais d'accords avec des partenaires du secteur.

En ce qui concerne le programme d'activités pour l'année prochaine, le premier responsable du secteur de la Formation indique que dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activités sectorielles 2020, notant qu’il est «indispensable» d’assurer les besoins en qualification des ressources humaines, en vue de permettre aux différents groupes sociaux «d'acquérir» une qualification professionnelle leur permettant d'obtenir un emploi ou de bénéficier des équipements nécessaires à la création d'une entreprise.



Assurer les besoins en qualification des ressources humaines



À l’issue de la réunion, en conclusion, plusieurs décisions ont été prises. On cite, à ce propos, l’organisation, avant la fin de cette année, des réunions régionales et d’une réunion nationale sur le développement de l'apprentissage, la tenue, avant la fin de ce mois de novembre, d’une journée d’étude sur la gestion des établissements de formation privés et d’une réunion des responsables de la gestion du système d'information intégré (ERP). Il est question également de l’acquisition de 80 voitures pour les établissements de formation avant la fin de cette année et le lancement d'un programme de formation, en coordination avec l'inspecteur général et la direction des ressources humaines, dans le domaine de la gestion financière en dehors du budget.

Mohamed Mendaci